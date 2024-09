Para resolver o desafio, a Intas decidiu migrar para um único gráfico global de contas no SAP Business Suite powered by SAP HANA. Ao aplicar análises in-memory do SAP HANA, a empresa buscou maior controle e visibilidade do estoque global, ao mesmo tempo em que reduziu o tempo e o esforço envolvidos no processo de fechamento de fim de mês.

"Vimos que a implementação do SAP Business Suite powered by SAP HANA foi a maneira mais rápida de aprimorar nossos recursos financeiros de contabilidade e cadeia de suprimentos", diz Thaker. "Com o SAP Business Suite, podemos acessar os ricos recursos de funções analíticas em tempo real do SAP HANA sem fazer alterações nos sistemas de produção e gestão de qualidade de terceiros que se integram à nossa plataforma ERP. Além disso, migrar para o SAP Business Suite powered by SAP HANA agora simplificará nossa transição planejada para o SAP S/4HANA no futuro."

Para oferecer desempenho, confiabilidade e disponibilidade que garantam um acesso contínuo às novas soluções SAP, a Intas escolheu uma infraestrutura robusta baseada em servidores IBM Power e armazenamento IBM FlashSystem®.

"Quando avaliamos a solução IBM em relação a x86 e alternativas de nuvem pública, descobrimos que nenhum outro fornecedor ofereceu o mesmo nível de desempenho, disponibilidade e economia que a IBM", recorda Thaker. "Com o IBM Power, podemos obter o mesmo desempenho das plataformas x86 equivalentes com menos servidores, o que nos permite otimizar nossos gastos com licenciamento de software.""