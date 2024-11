O INAIL colaborou com a IBM® Consulting e a IBM® Client Engineering para ajudar sua central de contato e seus escritórios a superar possíveis atrasos e gerenciar o aumento previsto de solicitações. A equipe lançou um projeto piloto e criou um assistente virtual capaz de responder a perguntas sobre o processo de solicitação de financiamento.

Com a ajuda do assistente, agora eles podem buscar informações sobre a chamada, requisitos de qualificação e procedimentos operacionais. Além disso, eles podem padronizar as respostas apresentadas pela central de atendimento do INAIL, onde a equipe lida com perguntas mais específicas.

O piloto foi executado durante 2 meses com pessoas do INAIL e da IBM, usando dados não estruturados, como manuais, perguntas frequentes, tíquetes ou solicitações anteriores e documentação oficial. A solução envolveu a solução de IA conversacional IBM watsonx Assistant que foi capaz de entender e lidar com várias questões, gerais ou específicas, utilizando vários recursos e atuando como orquestradora entre a plataforma IBM Watson Discovery e IBM watsonx.ai .

O IBM Watson Discovery foi utilizado como coletor de documentação e mecanismo cognitivo disponível para a aplicação geral. Como resultado da funcionalidade de indexação do Watson Discovery, o sistema identificou partes do texto onde as respostas se encontravam e, em seguida, as gerenciou por meio do watsonx Assistant e do watsonx.ai. Finalmente, o modelo LLM Mistral de IA generativa (mixtral8-7B) do watsonx.ai foi utilizado para iniciar a conversa e gerar textos de respostas com base em manuais e documentação que contavam com conteúdo correto e relevante.

No geral, a INAIL espera que o assistente virtual possa oferecer às empresas orientação oportuna durante a fase de solicitação de financiamento, aliviando a pressão sobre a central de contato e permitindo que a equipe se concentre em questões mais complexas.