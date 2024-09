Ikano encontrou a resposta para essas necessidades dentro do próprio grupo. Uma de suas seis entidades, a Ikano Insight, é uma parceira de negócios da IBM especializada em gerenciamento e análise de dados de sustentabilidade. A Ikano Insight ajuda as empresas a capturar, consolidar e analisar dados ESG para atender aos requisitos de relatórios e fornecer os insights necessários para alcançar suas metas ESG. Com uma rica herança em análises de varejo, a Ikano Insight agora se concentra em auxiliar organizações complexas de todos os setores a automatizar relatórios de sustentabilidade, melhorar a conformidade e atingir metas de sustentabilidade mais rapidamente – da maneira mais eficiente em termos de recursos.

A Ikano Insight entrega esses resultados através de uma combinação de consultoria, software e serviços de implementação de software. Quando se trata de apoiar seus clientes no cumprimento dos requisitos de relatórios da CSRD, seu software de escolha é o IBM Envizi ESG Suite. Com a base tecnológica determinada, as equipes da Ikano Insight e IBM Consulting trabalharam juntas com as empresas do Ikano para estabelecer uma estratégia duradoura de dados ESG. Eles confiaram na metodologia IBM Garage para cocriar metas e métodos para monitorar seu progresso no cumprimento das metas definidas.

As equipes estabeleceram uma linha de base de dados, mapearam os requisitos do ESRS e definiram hierarquias para os processos de coleta e relatórios de dados dentro do Envizi. Eles também utilizaram o recurso de automação do Envizi para simplificar a captura de dados, permitindo que a Ikano integrasse KPIs estratégicos de ESG nas operações e na tomada de decisões, enquanto se concentrava em impulsionar o impacto. Com a base de dados ESG estabelecida e o mapeamento de dados concluído, o Ikano Group e todas as seis empresas estavam preparadas para utilizar as ferramentas de governança de dados de relatórios e fluxo de trabalho do Envizi ESG Suite, e alinhar as respostas ao framework ESRS incorporado para criar as divulgações exigidas pela regulamentação CSRD.

Para atender à ampla gama de requisitos de relatórios e acompanhamento de desempenho, o grupo de empresas Ikano aproveitou o recurso de contas virtuais do Envizi, onde cada negócio é estabelecido como uma localização virtual com contas dedicadas para relatórios ESRS. À medida que a plataforma é implementada para cada negócio, eles são configurados como grupos separados com suas próprias hierarquias personalizadas e contas específicas para cada local.

Uma estrutura sólida de governança é essencial para o processo de preparação da CSRD. Dentro do Ikano Group, o CFO é responsável pelo processo de relatórios. O gerente de sustentabilidade do grupo e o gerente de projeto da CSRD colaboram para garantir que a estratégia de negócios esteja alinhada com os requisitos da CSRD. Além disso, o gerente de projeto da CSRD do Ikano Group é responsável por coordenar as tarefas e esforços de todos os negócios Ikano, fornecendo suporte e facilitando a coesão e consolidação dessas informações no nível do grupo para garantir a conformidade com a CSRD.

Um comitê diretor no nível do grupo se reúne mensalmente para analisar o progresso do projeto, discutir desafios, acompanhar os avanços nos negócios e tomar as decisões necessárias. Atualizações regulares também são compartilhadas e discutidas entre os diretores executivos e em reuniões de gerenciamento no nível do grupo. Além disso, são realizadas reuniões regulares com todas as equipes de CSRD dos negócios, compostas pelo CFO, coordenador de projeto da CSRD e gerentes de funções de todos os departamentos (finanças, sustentabilidade, risco/jurídico, RH e operações). Tanto o coordenador de projeto da CSRD quanto o gerente de sustentabilidade fornecem suporte inestimável ao CFO e ao projeto como um todo. Também há reuniões regulares com cada negócio para fornecer suporte contínuo e acompanhamento das tarefas, ajudando o progresso coletivo das empresas e do grupo em direção à preparação para a CSRD.

A preparação da Ikano para a CSRD é extensa e incluiu as seguintes tarefas principais: