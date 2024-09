Tudo mudou em um evento realizado pela IBM em Dubai.

"No início deste ano, conhecemos a equipe IBM Next Gen e aprendemos sobre a estratégia de incorporação da IBM", explica Zein. “Vimos muitas oportunidades nesse relacionamento.” A empresa rapidamente se tornou uma parceira de negócios do IBM Next Generation Ecosystem e assinou dois Embedded Solutions Agreements (ESAs) da IBM que incluíam dois de seus principais produtos.

Trabalhando com a equipe do IBM Next Generation Ecosystem em Dubai, os membros do laboratório de conceituação de design thinking da Ideatolife reestruturaram essas duas aplicações, atualizando-as para aproveitar os benefícios do IBM Cloud. A equipe usou uma abordagem ousada e abrangente de inovação e transformação, que incluía a metodologia “Crie com a IBM”, para ajudar a manter o novo desenvolvimento focado em resultados centrados no cliente.

A Trackr é uma plataforma ERP baseada na nuvem que atualmente está focada em dois setores específicos: elevadores e piscinas. A solução automatiza os esforços de gerenciamento de manutenção e, ao mesmo tempo, simplifica os processos de análise e geração de relatórios associados. E graças à ESA, a Ideatolife migrou a solução do Microsoft Azure para o IBM Cloud.

"Nossa colaboração com a IBM nos permite trazer novas tecnologias como IA e IoT", acrescenta Zein. "Fomos ao centro do cliente em Abu Dhabi no mês passado, e eles nos mostraram como poderíamos integrar a tecnologia IBM Watson IoT à plataforma. Em breve, não estaremos apenas automatizando os processos atuais, mas usando a IA da IBM Watson para permitir a manutenção preditiva. O ROI para nossos clientes será imenso."

O outro produto atualmente coberto por um ESA, o Skrambler, é um aplicativo voltado para estudantes que ajuda os jovens a encontrar descontos em serviços, recomendações de produtos e ingressos para eventos próximos. "Mudamos este produto da Microsoft para a IBM Cloud também", continua Zein. "A IBM está nos permitindo levar o Skrambler para o próximo nível. Estão ajudando a dimensionar a nossa solução e a conquistar mais parcerias, universidades e organizações estudantis."

Explore um Embedded Solutions Agreement para sua empresa.

E para ajudar a gerenciar os ambientes de nuvem associados a esses dois produtos, a Ideatolife está aproveitando os benefícios do IBM Cloud Kubernetes Service. Atualmente, a empresa está usando a solução IBM para gerenciar servidores virtuais na nuvem, criando ambientes de produção e preparação exclusivos.

Com essas duas soluções implementadas no IBM Cloud, a Ideatolife já está considerando um terceiro ESA. "Isso deve acontecer muito em breve", acrescenta Zein. "Estamos trabalhando na criação de uma plataforma que possa gerenciar fluxos de caixa de ponta a ponta. E isso incluiria o IBM Blockchain e contratos inteligentes. Estamos apenas finalizando os projetos, agora."