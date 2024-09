Com a conformidade com a PSD2 agora totalmente necessária, a IBS Bulgária testemunhou ampla adoção de sua nova plataforma. “Os usuários não só podem cumprir suas obrigações com a PSD2, mas também podem fazer sua integração muito rapidamente”, observa Stanchev. “O que levaria cerca de dois meses no método antigo, agora eles podem fazer em uma semana. Isso reduz muito o tempo de lançamento de novos serviços no mercado. Isso também nos torna mais rápidos - quando temos projetos de acompanhamento, muitas vezes podemos ter tudo pronto para o lançamento antes da assinatura do contrato."



Ele continua: "Eu também observei que muitos dos nossos clientes observaram uma enorme redução de custos. Eles ganharam as habilidades e ferramentas para lidar com as integrações por conta própria. E se houver um problema, terão visibilidade para ver o que está acontecendo. Eles sabem qual sistema está prejudicando a integração e podem resolvê-la rapidamente".

"Tive uma conversa com um CFO recentemente", recorda Angelov, "para um dos nossos clientes que está no processo de modernizar a sua plataforma digital. E ele disse que dissociar o banco online e o internet banking das antigas soluções de back-end da empresa ajudará sua organização a ser muito mais rápida. Por exemplo, eles criaram uma nova carteira para integrar aos serviços de pagamento da Apple e do Google em apenas algumas semanas."

Com base nesses recursos de integração simplificados e acelerados, tanto a IBS Bulgaria quanto seus clientes estão satisfeitos com a opção de contar com a tecnologia IBM e com a entrega simplificada possível pela ESA.

"Atualmente, cerca de 90% dos bancos abertos na Bulgária são desenvolvidos na pilha de integração da IBM e dependem da tecnologia IBM", acrescenta Angelov. "IBM API Connect e IBM Cloud Paks são tecnologias de integração robustas. Você não corre o risco de estabelecer seus serviços no barramento de integração da IBM. E você pode confiar na direção da IBM. Todos estão falando agora sobre microsserviços e contêineres, e quem tem a visão de construir todos esses componentes em uma camada de contêineres comum? Do nosso ponto de vista, só a IBM. Portanto, foi óbvio que decidimos padronizar tudo e construir com base na IBM.”