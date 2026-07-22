O maior desafio foi navegar pelas camadas de governança interna para unificar e transformar as ferramentas existentes. Decisões importantes eram frequentemente atrasadas pelo processo, e os projetos perdiam impulso. Uma transformação técnica poderia consolidar ferramentas, mas não poderia transformar a cultura. As pessoas — a forma como trabalham, colaboram e tomam decisões — impulsionam a mudança cultural. Assim, em vez de ficar parada, a equipe de T&O deu a partida.

Eles montaram uma pequena equipe de vendedores e desenvolvedores de produtos e os encarregaram de um projeto de cocriação: construir um assistente de vendas com IA generativa para responder perguntas, recuperar insights e redigir contatos personalizados.

Com os desenvolvedores trabalhando lado a lado com os vendedores (seus usuários finais), a equipe reduziu os gargalos, os silos e a burocracia que poderiam ter freado o progresso.