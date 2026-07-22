As vendas digitais devem ser rápidas, informadas e personalizadas. Para atender a essa expectativa, a IBM criou um conjunto de ferramentas para apoiar nossos vendedores digitais, cada uma com seu próprio login e lógica.
Com o tempo, essas ferramentas e processos se acumularam, chegando a mais de 20 no total. Para prospectar um único cliente, os vendedores frequentemente se viam lidando com múltiplos sistemas. Vendas, conteúdo, documentação de produtos e dados de clientes se espalharam lentamente por um labirinto de complexidade técnica. Um sistema criado para impulsionar a eficiência estava começando a trabalhar contra si mesmo.
Jayesh Kadam
Líder de plataformas CRM, CIO, IBM
Os vendedores têm que gastar uma quantidade enorme de tempo vasculhando dados estruturados e não estruturados durante as atividades de prospecção. ”
O maior desafio foi navegar pelas camadas de governança interna para unificar e transformar as ferramentas existentes. Decisões importantes eram frequentemente atrasadas pelo processo, e os projetos perdiam impulso. Uma transformação técnica poderia consolidar ferramentas, mas não poderia transformar a cultura. As pessoas — a forma como trabalham, colaboram e tomam decisões — impulsionam a mudança cultural. Assim, em vez de ficar parada, a equipe de T&O deu a partida.
Eles montaram uma pequena equipe de vendedores e desenvolvedores de produtos e os encarregaram de um projeto de cocriação: construir um assistente de vendas com IA generativa para responder perguntas, recuperar insights e redigir contatos personalizados.
Com os desenvolvedores trabalhando lado a lado com os vendedores (seus usuários finais), a equipe reduziu os gargalos, os silos e a burocracia que poderiam ter freado o progresso.
Jayesh Kadam
Líder de plataformas CRM, CIO, IBM
Engajamos nossos usuários finais durante todo o desenvolvimento. Lançamos pequenos incrementos para que os vendedores testassem e nos dessem seu feedback. ”
A colaboração multifuncional tornou a equipe mais ágil e criativa, permitindo que eles projetassem um pacote de IA único e integrado.
AskSales consolida as ferramentas de suporte de vendas da IBM em uma experiência sem dificuldades. Também automatizou tarefas repetitivas, economizando horas de pesquisa e análise para os vendedores a cada mês. Eles usaram esse tempo para fazer mais de 250.000 perguntas à IA e gerar análises competitivas, recomendações de produtos e mensagens específicas para clientes em tempo real.
Jayesh Kadam
Leader-CRM Platforms, CIO
IBM
A entrada da IBM no RH impulsionado por IA não foi linear. A experiência deixou uma coisa clara: o progresso supera a perfeição. Redesenhado para pessoas, não para o hype, o AskHR transformou um domínio legado em uma função construída para escalar.
O suporte de TI estava sobrecarregado por processos redundantes. O AskIT, um assistente de IA que aprende e resolve problemas, virou o jogo. A função de TI da IBM tornou-se um hub de autoatendimento, com o AskIT resolvendo 86% dos problemas rotineiros.
Os vendedores da IBM estavam atolados com a sobrecarga do sistema. Conciliar várias ferramentas de vendas isoladas criou uma expansão administrativa. Então veio o AskSales, uma tábua de salvação de IA codesenvolvida internamente para reduzir desperdícios, automatizar tarefas básicas e transformar um labirinto em uma via rápida para o sucesso dos vendedores.
Um experimento ousado e voltado para o futuro está se desenrolando na área de testes do CIO. A visão final é o AskIBM, um portal único com IA para tudo relacionado à IBM. A versão beta já está mostrando potencial, trazendo coerência à complexidade e continuando a redefinir o futuro da nossa empresa.
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Exemplos apresentados apenas como ilustrativos. Os resultados reais irão variar com base nas configurações e condições do cliente e, portanto, os resultados geralmente esperados não podem ser fornecidos.
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