Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
Os usuários querem um único ponto de entrada para suas interações. Isso é algo sobre o qual eles têm sido muito enfáticos. Eles não querem acessar todas essas diferentes aplicações para obter respostas. ”
Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
Os dados mostraram um alto volume de perguntas de RH e TI no AskIBM. Os usuários esperam poder fazer essas perguntas em um só lugar. ”
Embora agentes de IA e modelos de base tenham impulsionado ganhos significativos em tarefas e fluxos de trabalho isolados, o cenário mais amplo de IA só recentemente amadureceu para suportar a escala, confiabilidade e orquestração que o AskIBM requer. Paralelamente, investimentos contínuos foram feitos para construir as bases técnicas do AskIBM. Esses investimentos, juntamente com as parcerias profundas formadas por meio das transformações de domínio da IBM, contribuem para uma plataforma projetada para resiliência e prontidão empresarial.
Juntas, essas bases e parcerias posicionam a IBM para dar o próximo passo: transformar o AskIBM em um navegador corporativo unificado. Uma solução que fornece respostas confiáveis, orquestra fluxos de trabalho entre diferentes sistemas de forma integrada e oferece uma experiência moderna e intuitiva.
Este projeto reflete o compromisso da IBM em ir além de soluções pontuais em direção a uma experiência unificada, impulsionada por IA, que ajuda os funcionários a trabalhar com maior clareza, confiança e rapidez.
Niloofar Salahi
Product Owner, AskIBM
IBM
A entrada da IBM no RH impulsionado por IA não foi linear. A experiência deixou uma coisa clara: o progresso supera a perfeição. Redesenhado para pessoas, não para o hype, o AskHR transformou um domínio legado em uma função construída para escalar.
O suporte de TI estava sobrecarregado por processos redundantes. O AskIT, um assistente de IA que aprende e resolve problemas, virou o jogo. A função de TI da IBM tornou-se um hub de autoatendimento, com o AskIT resolvendo 86% dos problemas rotineiros.
Os vendedores da IBM estavam atolados com a sobrecarga do sistema. Conciliar várias ferramentas de vendas isoladas criou uma expansão administrativa. Então veio o AskSales, uma tábua de salvação de IA codesenvolvida internamente para reduzir desperdícios, automatizar tarefas básicas e transformar um labirinto em uma via rápida para o sucesso dos vendedores.
Um experimento ousado e voltado para o futuro está se desenrolando na área de testes do CIO. A visão final é o AskIBM, um portal único com IA para tudo relacionado à IBM. A versão beta já está mostrando potencial, trazendo coerência à complexidade e continuando a redefinir o futuro da nossa empresa.
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Exemplos apresentados apenas como ilustrativos. Os resultados reais irão variar com base nas configurações e condições do cliente e, portanto, os resultados geralmente esperados não podem ser fornecidos.
Declarações sobre a direção e intenção futura da IBM estão sujeitas a alterações ou retirada sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.