Pergunte à IBM
Ilustração de uma cápsula descendo por paraquedas vermelho
Future Forward

Dentro do escritório do CIO, uma pequena equipe se propôs a testar os limites práticos dos modelos de base em um ambiente empresarial. A IA poderia se tornar o tecido conectivo de uma empresa tão complexa quanto a IBM? Poderia transcender as limitações de assistentes específicos de domínio para oferecer uma experiência única e coerente? Poderia evoluir, melhorando continuamente por meio de feedback, melhor fundamentação e integração mais profunda em toda a empresa?

Como todas as questões sobre recursos de IA, a resposta é "potencialmente.” Não saberemos até arregaçarmos as mangas, entrarmos na área de testes e fazermos o trabalho. É exatamente isso que estamos fazendo. 

Estamos destrinchando as diversas camadas de complexidade — um bug, um ponto cego, um avanço — para criar algo sólido e em constante evolução. Não uma solução idealizada e distante da realidade, mas uma estrutura moldada pelas necessidades concretas das empresas. A área de testes é nosso espaço de experimentação e validação. 

A prova será o AskIBM. Uma barra de pesquisa. Uma voz. Uma experiência. 
Mãos digitando em um notebook em uma pequena mesa de madeira dentro de um estreito compartimento de escritório

Construído no watsonx, o AskIBM serve como o agente empresarial de camada superior. A solução é projetada para unificar dados, análise e agentes de domínio para orquestrar ferramentas e fluxos de trabalho por meio de uma experiência única e consistente. 

Como parte de uma iniciativa interna de inovação, um lançamento beta colocou o AskIBM nas mãos de funcionários e parceiros e revelou insights iniciais sobre a largura de banda da plataforma. “Experimentamos uma demanda máxima em toda a plataforma watsonx porque todos estavam usando ao mesmo tempo. Foi revelador”, diz Niloofar Salahi, Product Owner do AskIBM.

Embora agentes de IA e modelos de base tenham impulsionado ganhos significativos em tarefas e fluxos de trabalho isolados, o cenário mais amplo de IA só recentemente amadureceu para suportar a escala, confiabilidade e orquestração que o AskIBM requer. Paralelamente, investimentos contínuos foram feitos para construir as bases técnicas do AskIBM. Esses investimentos, juntamente com as parcerias profundas formadas por meio das transformações de domínio da IBM, contribuem para uma plataforma projetada para resiliência e prontidão empresarial.

Juntas, essas bases e parcerias posicionam a IBM para dar o próximo passo: transformar o AskIBM em um navegador corporativo unificado. Uma solução que fornece respostas confiáveis, orquestra fluxos de trabalho entre diferentes sistemas de forma integrada e oferece uma experiência moderna e intuitiva.

Este projeto reflete o compromisso da IBM em ir além de soluções pontuais em direção a uma experiência unificada, impulsionada por IA, que ajuda os funcionários a trabalhar com maior clareza, confiança e rapidez. 
Pessoa conversando com outra ao lado de um quadro branco rotulado "Planejamento" em um corredor de escritório
Ser o Cliente Zero significa que estamos construindo para a empresa em escala, testando e moldando a tecnologia para que esteja pronta para todos. É isso que torna nossa história do Cliente Zero tão poderosa.

Niloofar Salahi

Product Owner, AskIBM

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A entrada da IBM no RH impulsionado por IA não foi linear. A experiência deixou uma coisa clara: o progresso supera a perfeição. Redesenhado para pessoas, não para o hype, o AskHR transformou um domínio legado em uma função construída para escalar.

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O suporte de TI estava sobrecarregado por processos redundantes. O AskIT, um assistente de IA que aprende e resolve problemas, virou o jogo. A função de TI da IBM tornou-se um hub de autoatendimento, com o AskIT resolvendo 86% dos problemas rotineiros.

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Os vendedores da IBM estavam atolados com a sobrecarga do sistema. Conciliar várias ferramentas de vendas isoladas criou uma expansão administrativa. Então veio o AskSales, uma tábua de salvação de IA codesenvolvida internamente para reduzir desperdícios, automatizar tarefas básicas e transformar um labirinto em uma via rápida para o sucesso dos vendedores.

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Arquivo aberto com pastas suspensas sob um relógio redondo

Um experimento ousado e voltado para o futuro está se desenrolando na área de testes do CIO. A visão final é o AskIBM, um portal único com IA para tudo relacionado à IBM. A versão beta já está mostrando potencial, trazendo coerência à complexidade e continuando a redefinir o futuro da nossa empresa.

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Notas de rodapé

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Exemplos apresentados apenas como ilustrativos. Os resultados reais irão variar com base nas configurações e condições do cliente e, portanto, os resultados geralmente esperados não podem ser fornecidos.

Declarações sobre a direção e intenção futura da IBM estão sujeitas a alterações ou retirada sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.