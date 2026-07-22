Dentro do escritório do CIO, uma pequena equipe se propôs a testar os limites práticos dos modelos de base em um ambiente empresarial. A IA poderia se tornar o tecido conectivo de uma empresa tão complexa quanto a IBM? Poderia transcender as limitações de assistentes específicos de domínio para oferecer uma experiência única e coerente? Poderia evoluir, melhorando continuamente por meio de feedback, melhor fundamentação e integração mais profunda em toda a empresa?

Como todas as questões sobre recursos de IA, a resposta é "potencialmente.” Não saberemos até arregaçarmos as mangas, entrarmos na área de testes e fazermos o trabalho. É exatamente isso que estamos fazendo.

Estamos destrinchando as diversas camadas de complexidade — um bug, um ponto cego, um avanço — para criar algo sólido e em constante evolução. Não uma solução idealizada e distante da realidade, mas uma estrutura moldada pelas necessidades concretas das empresas. A área de testes é nosso espaço de experimentação e validação.

A prova será o AskIBM. Uma barra de pesquisa. Uma voz. Uma experiência.