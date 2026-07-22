O trabalho começou com a escuta. AskIT não era apenas um assistente, tornou-se um espelho, mostrando à equipe quando e como a tecnologia estava desacelerando os funcionários.

A escuta começou com dados. AskIT foi treinado em 80% dos problemas de TI que os funcionários encontravam com mais frequência. Um exame mais detalhado sugeriu que muitos usuários estavam tentando resolver esses problemas por conta própria, buscando orientações de como fazer em vez de reparos. Embora os guias existissem, eles não eram fáceis de usar. Os artigos de suporte estavam espalhados como links desconectados por vários sistemas.

A solução era simples: envolver especialistas em conteúdo para tornar os artigos claros e de alta qualidade, e então usar IA para destacar essas informações por meio de busca conversacional.