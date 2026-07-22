Nossa jornada de transformação do RH começou há quase 10 anos. Na época, não sabíamos o quanto isso reformularia a organização. Não havia um grande plano, apenas uma resposta aos desafios do momento.

Nosso orçamento estava diminuindo, mesmo enquanto nosso trabalho se tornava mais complexo. Ao mesmo tempo, a tecnologia de consumo fora da IBM estava se tornando mais rápida, mais intuitiva e mais pessoal, elevando expectativas que inevitavelmente seguiam os funcionários para o local de trabalho.

Em 2016, essas forças atingiram um ponto de inflexão. Percebemos que era hora de tentar algo ousado. Os sistemas tradicionais de RH e os modelos operacionais não conseguiam mais acompanhar a escala e a velocidade das mudanças em andamento.

O momento exigia uma ação que reinventasse a forma como trabalhávamos e redefinisse o que significava ser um profissional de RH na IBM.

Introdução de chatbots de IA conversacional.