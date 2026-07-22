Ask HR
Ilustração abstrata de dois perfis em silhueta, balões de fala, canetas e papéis
Do legado ao estado da arte

Nossa jornada de transformação do RH começou há quase 10 anos. Na época, não sabíamos o quanto isso reformularia a organização. Não havia um grande plano, apenas uma resposta aos desafios do momento.

Nosso orçamento estava diminuindo, mesmo enquanto nosso trabalho se tornava mais complexo. Ao mesmo tempo, a tecnologia de consumo fora da IBM estava se tornando mais rápida, mais intuitiva e mais pessoal, elevando expectativas que inevitavelmente seguiam os funcionários para o local de trabalho.

Em 2016, essas forças atingiram um ponto de inflexão. Percebemos que era hora de tentar algo ousado. Os sistemas tradicionais de RH e os modelos operacionais não conseguiam mais acompanhar a escala e a velocidade das mudanças em andamento. 

O momento exigia uma ação que reinventasse a forma como trabalhávamos e redefinisse o que significava ser um profissional de RH na IBM.   

Introdução de chatbots de IA conversacional.

Usando o criador de assistentes de IA da IBM, começamos a criar chatbots para responder a perguntas básicas de RH sobre programas e benefícios. Muitos funcionaram bem. Logo, 25 bots estavam em uso.

Havia apenas um problema. 

Quanto mais bots adicionávamos, mais difícil se tornava obter respostas claras. Quando as perguntas estavam fora do escopo de um chatbot, o usuário tinha que procurar em outro lugar, levando a uma experiência fragmentada para o funcionário. Para restaurar a coerência, reunimos os bots em uma única interface: AskHR.

Pouco depois do lançamento do AskHR, informamos todos os 21.000 gerentes de primeira linha em todo o mundo que o suporte dedicado de parceiro de negócios de RH não estaria mais disponível. O endereço de e-mail global de RH e o número de telefone também foram desativados. Os gerentes só podiam acessar o suporte através do AskHR.  

Foi uma decisão ousada. Acreditávamos na tecnologia e nos comprometemos com a adoção em larga escala, reconhecendo que a equipe precisaria de tempo para se adaptar.

Ao longo do ano seguinte, monitoramos de perto o feedback dos funcionários. Nosso Índice de Satisfação do Cliente interno (CSAT), uma métrica que varia de -100 a +100, caiu para -35.
Pessoa sentada em um nicho de banco magenta usando um notebook, com um caderno e uma garrafa de água
Da adaptação à adoção

O feedback inicial deixou uma coisa clara: a organização ainda estava se ajustando a uma nova forma de obter suporte. Com o tempo, o uso contou uma história mais completa. 

Simplesmente usando o AskHR em seu trabalho diário, os funcionários e gerentes ajudaram a refiná-lo. Gradualmente, os IBMistas começaram a perceber o valor de um recurso sempre disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Expandimos seus recursos de acordo, adicionando suporte para transações.  

De repente, o AskHR podia fazer mais do que responder perguntas. Ele podia agir, então os gerentes podiam solicitar uma transferência de funcionário ou gerar uma carta de verificação de emprego, e o AskHR completaria a transação diretamente no sistema de backend.  

Em quase 90.000 transferências de funcionários a cada ano, os ganhos de tempo e produtividade se acumulam rapidamente.

À medida que os resultados melhoraram, expandimos o modelo. Entre 2021 e 2024, o AskHR, trabalhando em conjunto com nossos parceiros de RH, tornou-se o ponto de entrada único para gerentes de primeira linha e 85% dos gerentes de nível superior. 

E aquele CSAT de -35 dos primeiros dias do AskHR?  Subiu para +74.  

Por quê? 

Primeiro, a automação possibilitou suporte imediato para tarefas repetíveis.   

Em segundo lugar, refinamentos em nosso modelo de suporte humano aceleraram a rapidez com que os gerentes podiam acessar um especialista ao vivo. 

Em terceiro lugar, introduzimos recursos de IA generativa, aumentando o valor do AskHR para os usuários.  
Duas pessoas sentadas em uma mesa redonda conversando, com xícaras e um telefone
Encontre um pequeno ponto de dor. Automatize isso, faça bem e depois escale.

Nickle LaMoreaux

Vice-presidente sênior e diretor de recursos humanos

Um desses recursos foi a orquestração multiagente. Em 2025, o AskHR se tornou a porta de entrada digital para todas as transações de RH, capaz de coordenar múltiplos agentes autônomos para executar tarefas complexas em conjunto. 

Nesse mesmo ano, o AskHR lidou com mais de 16 milhões de mensagens de usuários individuais. Isso equivale a cerca de 39.000 por dia. Ou aproximadamente 51 interações por IBMer por ano.

 As lições que levamos adiante

Tomamos algumas decisões ousadas, até mesmo drásticas, em nossa jornada. Se tivéssemos que fazer tudo de novo, abordaríamos algumas coisas de forma diferente. Para começar, faríamos um piloto e iteraríamos. Você não precisa fazer tudo de uma só vez. Pense nas áreas em que faz sentido focar. Comece pequeno e depois expanda.  

Também aprendemos que a cultura se sobrepõe a tudo. O tom que os líderes definem em relação à adoção fala muito. Capacitar os funcionários por meio do desenvolvimento de habilidades e feedback responsivo impulsiona o progresso. Afinal, sem cultura, é apenas tecnologia.  

Com mais uma transformação de domínio prestes a acontecer, a IBM estava pronta para colocar esses aprendizados em prática. 
Explore a transformação

A entrada da IBM no RH impulsionado por IA não foi linear. A experiência deixou uma coisa clara: o progresso supera a perfeição. Redesenhado para pessoas, não para o hype, o AskHR transformou um domínio legado em uma função construída para escalar.

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O suporte de TI estava sobrecarregado por processos redundantes. O AskIT, um assistente de IA que aprende e resolve problemas, virou o jogo. A função de TI da IBM tornou-se um hub de autoatendimento, com o AskIT resolvendo 86% dos problemas rotineiros.

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Os vendedores da IBM estavam atolados com a sobrecarga do sistema. Conciliar várias ferramentas de vendas isoladas criou uma expansão administrativa. Então veio o AskSales, uma tábua de salvação de IA codesenvolvida internamente para reduzir desperdícios, automatizar tarefas básicas e transformar um labirinto em uma via rápida para o sucesso dos vendedores.

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Arquivo aberto com pastas suspensas sob um relógio redondo

Um experimento ousado e voltado para o futuro está se desenrolando na área de testes do CIO. A visão final é o AskIBM, um portal único com IA para tudo relacionado à IBM. A versão beta já está mostrando potencial, trazendo coerência à complexidade e continuando a redefinir o futuro da nossa empresa.

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Notas de rodapé

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Exemplos apresentados apenas como ilustrativos. Os resultados reais variarão com base nas configurações e condições do cliente e, portanto, os resultados geralmente esperados não podem ser fornecidos.

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