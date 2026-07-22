Nickle LaMoreaux
Vice-presidente sênior e diretor de recursos humanos
Esse tipo de transformação digital não está isento de desafios. É como reformar sua casa enquanto ainda mora nela. ”
Usando o criador de assistentes de IA da IBM, começamos a criar chatbots para responder a perguntas básicas de RH sobre programas e benefícios. Muitos funcionaram bem. Logo, 25 bots estavam em uso.
Havia apenas um problema.
Quanto mais bots adicionávamos, mais difícil se tornava obter respostas claras. Quando as perguntas estavam fora do escopo de um chatbot, o usuário tinha que procurar em outro lugar, levando a uma experiência fragmentada para o funcionário. Para restaurar a coerência, reunimos os bots em uma única interface: AskHR.
Pouco depois do lançamento do AskHR, informamos todos os 21.000 gerentes de primeira linha em todo o mundo que o suporte dedicado de parceiro de negócios de RH não estaria mais disponível. O endereço de e-mail global de RH e o número de telefone também foram desativados. Os gerentes só podiam acessar o suporte através do AskHR.
Foi uma decisão ousada. Acreditávamos na tecnologia e nos comprometemos com a adoção em larga escala, reconhecendo que a equipe precisaria de tempo para se adaptar.
Ao longo do ano seguinte, monitoramos de perto o feedback dos funcionários. Nosso Índice de Satisfação do Cliente interno (CSAT), uma métrica que varia de -100 a +100, caiu para -35.
Nickle LaMoreaux
Vice-presidente sênior e diretor de recursos humanos
A entrada da IBM no RH impulsionado por IA não foi linear. A experiência deixou uma coisa clara: o progresso supera a perfeição. Redesenhado para pessoas, não para o hype, o AskHR transformou um domínio legado em uma função construída para escalar.
O suporte de TI estava sobrecarregado por processos redundantes. O AskIT, um assistente de IA que aprende e resolve problemas, virou o jogo. A função de TI da IBM tornou-se um hub de autoatendimento, com o AskIT resolvendo 86% dos problemas rotineiros.
Os vendedores da IBM estavam atolados com a sobrecarga do sistema. Conciliar várias ferramentas de vendas isoladas criou uma expansão administrativa. Então veio o AskSales, uma tábua de salvação de IA codesenvolvida internamente para reduzir desperdícios, automatizar tarefas básicas e transformar um labirinto em uma via rápida para o sucesso dos vendedores.
Um experimento ousado e voltado para o futuro está se desenrolando na área de testes do CIO. A visão final é o AskIBM, um portal único com IA para tudo relacionado à IBM. A versão beta já está mostrando potencial, trazendo coerência à complexidade e continuando a redefinir o futuro da nossa empresa.
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Exemplos apresentados apenas como ilustrativos. Os resultados reais variarão com base nas configurações e condições do cliente e, portanto, os resultados geralmente esperados não podem ser fornecidos.
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