Desbloqueando mais de USD 4,5 bilhões em produtividade
A IBM promove mudanças reais com IA, nuvem híbrida, automação e expertise em consultoria

Esta é uma história real de transformação interna. Não é uma linha reta. Não é uma história de sucesso higienizada. Progresso conquistado ao longo do tempo através de pressão, dúvida e clareza arduamente conquistada. Descobertas que revelaram como é a verdadeira transformação: dados com empatia, métricas com voz e IA moldada por insight.

É assim que a IBM se remodelou — operacionalmente, funcionalmente, tecnicamente e logisticamente — para operar com IA, automação e inovação no centro.
Três pessoas em um escritório discutindo notas adesivas em um quadro branco ao lado de mesas
A simplicidade é poderosa

Quando decidimos reinventar nossa forma de trabalhar, não nos limitamos a adicionar IA aos sistemas existentes. Desmontamos esses sistemas — processo por processo, ferramenta por ferramenta, premissa por premissa — e os reconstruímos com uma estratégia centrada em IA e híbrida desde a concepção. Os sistemas e domínios se tornaram, ao mesmo tempo, laboratórios e fontes de aprendizado.

Enquanto parte do mundo debatia a IA empresarial, nós estávamos depurando-a, trabalhando em como ela se comporta em fluxos de trabalho reais, sob restrições reais.

Os insights dessa iniciativa de anos reformularam departamento após departamento, criando mudanças duradouras em toda a IBM. As aplicações podem parecer mundanas, mas os resultados estão longe disso. Casos de uso comuns gerando resultados extraordinários.

Este é o nosso experimento vivido. 
Explore a transformação

A entrada da IBM no RH impulsionado por IA não foi linear. A experiência deixou uma coisa clara: o progresso supera a perfeição. Redesenhado para pessoas, não para o hype, o AskHR transformou um domínio legado em uma função construída para escalar.

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Ilustração abstrata de dois perfis em silhueta, balões de fala, canetas e papéis

O suporte de TI estava sobrecarregado por processos redundantes. O AskIT, um assistente de IA que aprende e resolve problemas, virou o jogo. A função de TI da IBM tornou-se um hub de autoatendimento, com o AskIT resolvendo 86% dos problemas rotineiros.

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Ilustração abstrata de dois monitores de computador conectados por uma ponte azul

Os vendedores da IBM estavam atolados com a sobrecarga do sistema. Conciliar várias ferramentas de vendas isoladas criou uma expansão administrativa. Então veio o AskSales, uma tábua de salvação de IA codesenvolvida internamente para reduzir desperdícios, automatizar tarefas básicas e transformar um labirinto em uma via rápida para o sucesso dos vendedores.

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Arquivo aberto com pastas suspensas sob um relógio redondo

Um experimento ousado e voltado para o futuro está se desenrolando na área de testes do CIO. A visão final é o AskIBM, um portal único com IA para tudo relacionado à IBM. A versão beta já está mostrando potencial, trazendo coerência à complexidade e continuando a redefinir o futuro da nossa empresa.

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Ilustração de uma cápsula descendo por paraquedas vermelho