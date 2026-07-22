Quando decidimos reinventar nossa forma de trabalhar, não nos limitamos a adicionar IA aos sistemas existentes. Desmontamos esses sistemas — processo por processo, ferramenta por ferramenta, premissa por premissa — e os reconstruímos com uma estratégia centrada em IA e híbrida desde a concepção. Os sistemas e domínios se tornaram, ao mesmo tempo, laboratórios e fontes de aprendizado.

Enquanto parte do mundo debatia a IA empresarial, nós estávamos depurando-a, trabalhando em como ela se comporta em fluxos de trabalho reais, sob restrições reais.

Os insights dessa iniciativa de anos reformularam departamento após departamento, criando mudanças duradouras em toda a IBM. As aplicações podem parecer mundanas, mas os resultados estão longe disso. Casos de uso comuns gerando resultados extraordinários.

Este é o nosso experimento vivido.