A equipe GSI fez uma parceria com as equipes de estratégia digital Software Elite e Enterprise Operations and Services da IBM para identificar áreas críticas a serem priorizadas durante a transformação. Três áreas de foco surgiram:

Entenda, com base em dados de desempenho, quanto tempo realmente leva para a equipe da GSI encerrar uma consulta atribuída a um analista de incentivos.

Realize uma avaliação holística do fluxo de trabalho do processo de consulta para melhorar a eficiência e aumentar a satisfação do usuário final.

Desenvolva uma melhor compreensão do tipo de dúvidas que os vendedores normalmente enviam ao AskIncentives e use isso para ajustar o bot.

Ao longo de três meses, as equipes usaram algoritmos especializados de mineração de dados do Process Mining para identificar tendências, padrões e detalhes contidos nos registros históricos feitos pelo bot AskIncentives e pela ferramenta de acompanhamento de consultas da equipe GSI. A solução forneceu insights e visualizações significativos, juntamente com recomendações estratégicas, como: