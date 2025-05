A equipe de finanças da IBM usou o IBM Apptio EBM para analisar dados do livro-razão do ano inteiro e identificar oportunidades de automação e, em seguida, aproveitou o watsonx.ai para criar modelos de IA personalizados para análise de causa raiz. Em seguida, ela implementou o IBM watsonx Orchestrate e o integrou à automação robótica de processos (RPA) para validar os lançamentos em relação ao livro-razão, otimizar as etapas do processo e gerar dados contábeis para avaliação.

Além disso, a solução foi ampliada para incluir a detecção de anomalias em tempo real, para melhorar a precisão dos registros financeiros antes do envio. Os modelos de automação personalizados impulsionados por IA no Jobotx permitiram a adaptação dinâmica às mudanças nas políticas financeiras.

A equipe financeira da IBM e a equipe Jobotx da IBM delinearam juntas as etapas repetitivas e manuais dos lançamentos contábeis para o assistente do watsonx Orchestrate. A equipe escolheu o watsonx Orchestrate para simplificar as operações, tomar decisões informadas com insights impulsionados por IA e impulsionar o crescimento em um ambiente seguro e escalável. Então, o watsonx Orchestrate interpretou essas entradas e as converteu em comandos de RPA precisos. Após a aprovação do gerente financeiro, o watsonx Orchestrate agendou comandos automatizados para lançamentos contábeis no livro-razão durante o fechamento financeiro. A solução também funcionou bem com o IBM Business Automation Workflow para fornecer um dashboard dinâmico e em tempo real, capacitando os analistas financeiros a executar o gerenciamento de exceções em tempo hábil.

A implementação da solução no início de 2025 permitiu que a equipe financeira da IBM aumentasse a precisão, liberando tempo para trabalhos mais estratégicos e melhorando a eficiência geral. Como parte da iniciativa Jobotx, a equipe continuará a refinar a precisão da automação, a integrar a plataforma com outros sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e a expandir os insights orientados por IA para equipes financeiras em todo o mundo.