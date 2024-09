Quando se trata do status do ticket de um cliente, a importância da visibilidade fica atrás apenas da precisão. O ACE Case Bot atende a esses dois parâmetros, primeiro sincronizando automaticamente o status do ticket nos sistemas de tickets do Salesforce e do GitHub e, em seguida, enviando notificações automatizadas via Slack para as subequipes e equipes apropriadas. O fato de o ACE Case Bot fornecer uma visão de dashboard unificado de todos os níveis de status dos tickets, destacados visualmente pelo nível de encaminhamento, evita toda a confusão quando os tickets ficam “perdidos”.

Embora a solução ACE Case Bot esteja sendo usada por um pequeno número de equipes de suporte interno da IBM atualmente, cerca de 20% da organização Cloud Integration mais ampla, os resultados sólidos que ela produziu até agora estão atraindo o reconhecimento de outras equipes da organização, conta Hasan Rizvi, engenheiro de software da IBM que desempenhou um grande papel em sua criação. “As equipes que usam o ACE Case Bot reduziram seu tempo médio de resolução em 23%, de uma média de 12 dias durante os 12 meses que antecederam sua introdução no 4º trimestre de 2022 para 9,27 nos 12 meses seguintes”, afirma. “O sucesso que observamos demonstra como a automação de processos e o App Connect representam uma combinação excelente para proporcionar eficiência e valor comercial”.