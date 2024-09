Um dos objetivos era criar uma plataforma que permitisse aos desenvolvedores trabalhar com dados em ambientes sem dificuldades. A equipe de SIS tinha grandes aplicações tradicionais em lote que precisavam ser reengenheiradas ao longo do tempo, então a nova solução precisava de uma plataforma de nuvem híbrida escalável.

Depois de procurar um banco de dados para atender às necessidades de um sistema tão ideal, Jadon e sua equipe tomaram as coisas em suas próprias mãos. Com vasta experiência com as ofertas da IBM, a equipe criou um plano para criar uma plataforma usando vários componentes IBM: as soluções IBM Db2 pureScale e IBM Cloud Object Storage.

"Estávamos buscando reengenheirar nossa aplicação para ser mais orientada a eventos e fornecer uma solução e plataforma que possam oferecer uma enorme paralelismo, e é por isso que escolhemos o DataMaze", diz Jadon. "É uma criação maravilhosa. Dá um paralelismo enorme e, com isso, é um desafio ter um back-end igualmente robusto."

O IBM Db2 pureScale, juntamente com o IBM Cloud Object Storage, forneceu a solução de armazenamento escalável ideal, com o poder de corresponder ao paralelismo do DataMaze.

Para integrar todos os componentes da plataforma com sucesso, a equipe construiu com êxito o IBM DataMaze, uma plataforma de nuvem de big data gerenciada oferecida como plataforma como serviço (PaaS), uma ferramenta poderosa para aplicativos empresariais que demandam grande processamento de dados e computação.

Chetan Deka, líder de desenvolvimento do CIO DataMaze e arquiteto-chefe do IBM DataMaze, explica: "Ao criar a solução, nosso objetivo era utilizá-la para incentivos de vendas. Desde o início, nosso pensamento era: "Como todos com as mesmas habilidades podem usar isso?" Portanto, acabamos construindo uma plataforma muito utilizável e focada no desenvolvedor. Agora, na realidade, temos centenas de equipes de desenvolvimento de todas as partes da IBM utilizando essa plataforma e aproveitando todos os recursos que ela oferece."