Com o objetivo de alimentar vidas através da energia, a The Hub Power Company Limited (link externo ao site ibm.com) tem uma capacidade instalada para produzir mais de 2920MW por meio de suas quatro usinas em Hub, Paquistão; Narowal, Punjab; e Azad Jammu e Caxemira. A empresa de serviços públicos é a única produtora de energia no Paquistão com quatro projetos listados no Corredor Econômico China-Paquistão; nomeadamente, a China Power Hub Generation Company (Pvt.) baseada em carvão importado.Limitado no Hub, Thar Energy Ltd., Thalnova Power Thar (Pvt.) Ltd. e Sindh Engro Coal Mining Company. A Hubco emprega mais de 6.000 pessoas e relatou ganhos líquidos de PKR 9 bilhões para 2019-2020.