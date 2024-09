Com sucesso imediato, o AiPEX gerou mais de US$ 250 milhões em vendas de produtos nos primeiros meses e ultrapassou US$ 2 bilhões em vendas totais desde então. E o índice escolhido pela IA supera rotineiramente os índices tradicionais ponderados por capitalização de mercado, superando-os em 5% ao ano nos últimos 10 anos.

“A confiança é extremamente importante”, diz Robertson. "E a marca IBM tem muita confiança. Trabalhar com a IBM traz um senso de credibilidade que ajuda a impulsionar nosso sucesso no mercado. E com a transparência da IBM e da EquBot, conseguimos desmistificar a IA e simplificar o que era complexo. Podemos indicar claramente por que cada ação é escolhida de uma forma que os investidores possam entender e se sentir confortáveis. Porque quando se trata de investir, sentir-se confortável com o processo de investimento é fundamental."

E ao discutir o papel da EquBot ao longo do projeto, Robertson acrescenta: "Não consigo pensar em nenhuma empresa além da EquBot que teria sido capaz de projetar de forma tão eficiente o algoritmo que alimenta o AiPEX e, em seguida, apresentar essa história de uma forma que deixe as pessoas empolgadas com isso. A experiência combinada com a narrativa e compromisso em tornar o AiPEX um sucesso é o motivo pelo qual temos certeza de que fizemos a escolha certa."