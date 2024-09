Empresa farmacêutica global

Em um ambiente de TI empresarial, um dispositivo não gerenciado é essencialmente um dispositivo não seguro — e um que coloca os dados e ativos da empresa em risco. Os departamentos de TI precisam da capacidade de incorporar e monitorar com segurança todos os dispositivos pessoais e da empresa que os funcionários usam no trabalho.No entanto, a lista de dispositivos que as pessoas precisam para desempenhar eficazmente suas funções só continua a crescer — especialmente à medida que as empresas começam a desenvolver casos de uso empresarial para IoT e outras tecnologias inteligentes.

Os especialistas em TI de uma grande empresa farmacêutica com sede nos Estados Unidos, que possui instalações de pesquisa e produção em todo o mundo, sentiram as pressões dessa mudança."Tenho certeza de que outras grandes empresas começaram exatamente como nós, onde dispositivos móveis eram usados por uma única pessoa para um único propósito — acessar e-mail, contatos, calendário e outros aplicativos principais," diz o Diretor de Operações e Suporte Móvel da empresa.Inicialmente, trabalhando sob a premissa de "uma pessoa, um dispositivo", sua equipe autorizou o uso de dispositivos com sistemas operacionais apenas da Apple iOS e Google Android.

A equipe também implementou a solução MaaS360 with Watson - fornecida usando um modelo de software como serviço (SaaS) na infraestrutura do IBM Cloud® - como sua plataforma UEM empresarial. A solução proporcionou visibilidade clara e controle sobre o alcance global de dispositivos da empresa, que cresceu para incluir mais de 80.000 dispositivos corporativos e de propriedade dos funcionários, e aproximadamente 800 aplicativos.Além disso, ajudou a equipe a economizar tempo e reduzir custos ao automatizar processos essenciais de configuração e suporte.

Com o tempo, a equipe expandiu o suporte para uma variedade mais ampla de dispositivos móveis, incluindo a emissão regular de tablets Apple iPad para equipes de vendas de trabalho em campo. No entanto, fora do escopo de tipos de dispositivos padrão, como smartphones e tablets, várias unidades de negócios começaram a exigir uma maneira de integrar novos dispositivos compartilhados em seus processos de negócios.Isso apresentou um desafio, já que muitos desses dispositivos não atendiam aos padrões corporativos para uso aprovado.Algumas instalações de fabricação, por exemplo, queriam usar scanners de código de barras da Zebra e dispositivos Google Glass para aumentar a produtividade.Outros queriam empregar quadros interativos Microsoft Surface Hub para facilitar a colaboração.

Em cada caso, a equipe de Operações e Suporte Móvel, composta por apenas três pessoas, teve que conceder uma exceção especial para o uso de dispositivos não padronizados e configurar manualmente seu ambiente existente do MaaS360 with Watson para dar suporte a uma gama mais ampla de dispositivos.Em todo o conselho, a equipe cumpriu os principais requisitos da empresa para a segurança de dispositivos, como criptografia completa para proteger a segurança e a privacidade dos dados. Além disso, as configurações variaram de acordo com a unidade de negócios e o tipo de dispositivo, dependendo das regulamentações do setor e do governo e dos controles de negócios específicos.

Com um maior número de solicitações de suporte para dispositivos que não estavam em conformidade com os padrões corporativos, os tempos de resposta da equipe ficaram mais lentos, ao mesmo tempo em que os custos operacionais aumentaram.As preocupações não pararam por aí, já que a equipe queria ajudar a manter os funcionários satisfeitos em seu trabalho. "Como parte da TI, queremos melhorar a produtividade, mas também a experiência do usuário. Queremos torná-lo um lugar legal e divertido para trabalhar", explica o diretor. A equipe recorreu à IBM para ajudar a expandir seus recursos de UEM para incluir dispositivos fora do padrão.