Após um processo de avaliação detalhado, a Glen Dimplex escolheu o SAP S/4HANA® ERP de última geração como base para os processos de negócios integrados. "Consideramos o SAP S/4HANA o melhor do setor em relação à funcionalidade central de ERP, como cadeia de suprimentos, produção e gestão de depósitos", confirma Munro.

"Além de atender a todos os nossos principais requisitos operacionais, o SAP S/4HANA oferece funções analíticas em tempo real por meio de uma experiência de usuário extremamente intuitiva. A capacidade de converter nossos ricos dados operacionais em insights acionáveis de business intelligence em segundos foi outra das principais razões pelas quais selecionamos o SAP S/4HANA."

Para maximizar o valor empresarial de seu investimento no SAP S/4HANA e reduzir o risco de interrupção em sua jornada de transformação, a Glen Dimplex contratou a IBM® Consulting para ajudar a transformar em realidade a sua visão de operações globais integradas. Além de oferecer serviços de consultoria para apoiar o design de novos fluxos de trabalho de negócios no SAP S/4HANA, a IBM propôs uma arquitetura de TI com desempenho, escalável e altamente disponível para apoiar a nova solução, baseada no Microsoft AzureExternal Link (link fora do ibm.com) na nuvem.

"A IBM pontuou muito em nossos principais critérios de seleção, mas o que realmente os destacou foi a experiência e o profissionalismo da equipe", afirma Munro. "Ao longo do RFP, a IBM dedicou tempo para ouvir nossos pedidos e apresentar uma solução que atendesse precisamente às nossas necessidades operacionais específicas. As alianças estratégicas entre a IBM, a SAP e a Microsoft também nos deram grande confiança de que obteríamos suporte responsivo sempre que precisássemos".

Através de uma série de workshops com a IBM e líderes de toda a empresa, a Glen Dimplex projetou fluxos de trabalho integrados no SAP S/4HANA. Utilizando aceleradores da IBM, como o IBM Blueworks Live, a empresa modelou rapidamente os novos processos e identificou formas ideais de implementá-los na solução SAP.

Em estreita colaboração com a IBM, a Glen Dimplex começou sua implantação mundial do SAP S/4HANA com suas operações na Irlanda, trazendo processos como registro para relatório, pedido para pagamento e aquisição para pagamento em uma única plataforma pela primeira vez. A solução também desbloqueou recursos avançados de distribuição para o Glen Dimplex, incluindo planejamento da cadeia de suprimentos e demanda e gestão de transporte.

O projeto Causeway incorpora uma ampla gama de soluções SAP, incluindo SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA®, SAP Integrated Business Planning e SAP Process Orchestration. O pacote está totalmente integrado aos aplicativos de terceiros da Glen Dimplex para intercâmbio eletrônico de dados (EDI) e logística, bem como ao Microsoft Dynamics 365 para comércio eletrônico e outras plataformas de comércio eletrônico em uso em toda a empresa.

Após o sucesso de sua implementação inicial do SAP S/4HANA, Glen Dimplex avançou com a implantação global do programa Causeway. Um ano após a entrada em operação na Irlanda, a empresa estendeu as soluções SAP para dar suporte a seus negócios globais de aquecimento e ventilação, que incluem vários locais de produção e depósitos. Em seguida, a empresa implementou as soluções em suas unidades de negócios remanescentes na região dos países nórdicos e nas Américas. Na próxima versão do projeto, a IBM e a Glen Dimplex implementarão a solução SAP para as operações de soluções térmicas da Glen Dimplex na Alemanha.

"Todas as implementações após a implantação inicial na Irlanda ocorreram durante o período da COVID, o que significa que quase todo o trabalho ter que ser realizado remotamente", acrescenta Munro. "Apesar dessa dificuldade, as implementações foram um grande sucesso. Mesmo que estivéssemos habilitando muitos recursos totalmente novos, como uma experiência de comércio eletrônico para nossos negócios da Glen Dimplex Americas, tudo funcionou sem problemas desde o primeiro dia".

Hoje, a Glen Dimplex utiliza SAP BW/4HANA e Microsoft Power BI para tornar mais rápido e fácil para os funcionários explorar dados de negócios no SAP S/4HANA. Por meio da integração da solução SAP com o Microsoft Dynamics 365 for CRM, a Glen Dimplex também está capacitando seu pessoal para trabalhar com mais eficiência e trazer soluções sustentáveis para novos clientes globais.

Munro comenta: "Agora usamos soluções SAP e Microsoft para apoiar o processo de lead to cash para nossos negócios de calefação e ventilação de ponta a ponta. Esses tipos de melhorias não teriam sido possíveis sem as economias de escala de um projeto de transformação global, apoiadas por recursos especializados de um parceiro como a IBM Consulting".

Angel del Valle, diretor de informação (CIO) da Glen Dimplex, acrescenta: "Causeway é um facilitador essencial do crescimento a longo prazo para o grupo Glen Dimplex, oferecendo novos recursos de negócios e escalabilidade para expansão futura. O fato de termos implantado as soluções em 18 regiões de forma 100% remota, e de ainda estarmos implantando mais, torna os resultados alcançados ainda mais impressionantes".