Agronegócio global

Para maximizar as sinergias com outras partes de sua organização que também dependem de soluções SAP, o agronegócio decidiu migrar para o SAP S/4HANA e o SAP Master Data Governance. Combinadas com o SAP Ariba (uma solução de aquisição de ponta a ponta que inclui gerenciamento do ciclo de vida do fornecedor, gerenciamento de contratos e recursos de sourcing estratégico), SAP SuccessFactors para gerenciamento de recursos humanos e SAP Concur para gerenciamento de viagens e despesas, as soluções permitem operações globais unificadas baseadas em uma única base de dados em toda a empresa.

O porta-voz explica: “Queríamos uma plataforma global única que nos apoiasse no longo prazo e melhorasse nosso vínculo com o resto do grupo. Escolhendo um fornecedor estabelecido há muito tempo com um histórico comprovado de sucesso em nosso setor, é exatamente isso que conquistamos".

Para flexibilidade, escalabilidade e otimização de custos, a empresa optou pela implementação do SAP S/4HANA e o SAP Master Data Governance no Microsoft Azure.

O porta-voz afirma: "Com a escolha do SAP S/4HANA de última geração no Microsoft Azure, estávamos confiantes de que poderíamos aproveitar a integração nativa com plataformas em nuvem, como o SAP Ariba, para reduzir a complexidade e a duração do processo de implementação. Também vimos um grande benefício na adoção da experiência do usuário no SAP Fiori, especialmente porque a mobilidade corporativa é uma aspiração fundamental para a próxima fase de nossa jornada de transformação do negócio".