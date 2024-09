Após a implementação do IBM FlashSystem, o Genus observou melhorias imediatas na otimização do armazenamento, velocidade e continuidade dos negócios.

O IBM Storage Insights forneceu à equipe uma visão do que está acontecendo no nível de blocos do próprio sistema, para grande satisfação de De. O nível de controle que sua equipe obteve graças ao Storage Insights permitiu que eles tomassem decisões estratégicas melhores para o futuro, incluindo a implementação de big data e análise preditiva.

Tais inovações também são possíveis graças à velocidade de sua nova solução, que provou ser um divisor de águas. "Eu não acho que a velocidade será um gargalo em nenhum lugar", diz De. "E o armazenamento do sistema de arquivos foi otimizado.""

Graças a essa velocidade e capacidade de armazenamento, a equipe do De poderá implementar um sistema virtual rápido, fácil de usar e altamente disponível para gerenciar grandes volumes de dados. Isso é especialmente importante para o Genus, que possui uma grande quantidade de informações proprietárias de design, engenharia e pesquisa e desenvolvimento armazenadas na forma de dados de modelos, incluindo modelos eletrônicos e mecânicos e desenhos.

Além disso, os recursos de resiliência de dados e segurança incluídos no sistema de armazenamento all-flash são essenciais para os planos atuais e futuros do Genus. Devido a uma experiência anterior de perda de dados devido a uma falha do sistema, o De está altamente consciente de garantir que isso não ocorra novamente. Com o IBM FlashSystem, ele pode ficar tranquilo sabendo que a maior segurança de dados e a resiliência cibernética ajudam a garantir a continuidade das operações do Genus, além de proporcionar melhor desempenho e custos de infraestrutura mais baixos.

Pensando no futuro, o Genus tem planos de implementar o SAP HANA para ERP e lançar um serviço de help desk gerenciado para as agências de energia às quais os medidores do Genus fornecem informações. "Receberemos insumos de milhões de metros espalhados pelo país em diferentes projetos", diz De. "Eles culminarão em um de nossos centros centrais de gerenciamento de controle, e esses dados serão armazenados no armazenamento da IBM."

Conforme este projeto se expande, as demandas de armazenamento do Genus também aumentarão, necessitando da escalabilidade que é uma característica especial dos arrays IBM FlashSystem. Como resume De: "Podemos ter que adicionar mais armazenamento dentro de alguns anos, então a capacidade de expansão, particularmente horizontalmente, foi uma de nossas considerações. Não conseguimos encontrar essa agilidade com outros concorrentes.”

Saiba mais sobre o IBM FlashSystem