Como próximo passo em sua transformação digital, o Grupo Gatronova selecionou a solução ERP SAP S/4HANA de última geração. A organização substituirá vários sistemas ERP personalizados por uma única instância da solução SAP, fornecendo visibilidade em tempo real dos dados de negócios em todas as empresas do grupo. Usando o SAP BW/4HANA e o SAP Analytics Cloud, o Gatronova Group poderá fornecer aos tomadores de decisão insights refinados para orientar decisões mais rápidas e embasadas. E com o SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite, a empresa pode criar experiências de RH perfeitas em todo o ciclo de vida do funcionário.

"Escolhemos o SAP S/4HANA principalmente pelas melhores práticas globais que ele introduzirá em nosso grupo", explica Najam. "A SAP nos oferece abordagens eficazes e já comprovadas para conduzir áreas de processo chave, como de procure-to-pay, bem como soluções específicas para a indústria para casos de uso especializados. As empresas líderes mundiais já dependem das soluções da SAP, o que nos assegurou que estávamos em mãos seguras. A plataforma também é amplamente adotada no Paquistão, o que nos trouxe a confiança de contar com um amplo pool de talentos para gerir e manter a solução.

As unidades de negócios do Gatronova Group dependerão da nova solução SAP para conduzir as operações diárias – portanto, o tempo de downtime não planejado não é uma opção. Para garantir acesso sempre ativo à nova plataforma, a empresa selecionou servidores IBM Power E950 conectados às matrizes de armazenamento IBM FlashSystem FS5015 e IBM FlashSystem FS5100 . Usando recursos automatizados de proteção de dados da solução IBM Spectrum Protect, o Gatronova Group realizará backups regulares em uma IBM TS4300 Tape Library, reduzindo o risco de perda de dados e melhorando a continuidade dos negócios em um cenário de recuperação.

"Muitos dos principais bancos do Paquistão confiam nos servidores IBM Power para executar seus sistemas bancários centrais, então estávamos certos de que essa plataforma altamente resiliente poderia atender aos nossos rigorosos requisitos em relação à confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade", relembra Najam. "A combinação de servidores IBM Power E950 e armazenamento IBM FlashSystem nos oferece altos níveis de desempenho em uma pegada muito densa: permitindo-nos usar a mesma plataforma para suportar transações do dia a dia, assim como insights de negócios em tempo real, sem impactar o desempenho das transações comerciais em andamento."

Depois de comparar a solução IBM com uma plataforma x86 equivalente, o Gatronova Group determinou que os servidores IBM Power permitiriam simplificar e consolidar sua arquitetura de TI, proporcionando uma melhoria significativa na eficiência de custos.

Najam explica: "Usando partições lógicas [LPARs], podemos fornecer os mesmos recursos de computação para nossa solução SAP usando apenas três servidores IBM Power físicos, em comparação com nove servidores x86. Quando se trata de desempenho por rack, nenhum outro fornecedor chegou perto da IBM. Estamos alcançando cerca de 40% em redução de custos operacionais em espaço, energia e resfriamento graças à solução IBM Power, que também a torna a escolha mais ambientalmente sustentável."

Trabalhando com IBM Systems Lab Services e o parceiro de negócios IBM, Infotech Group (link fora de ibm.com), O Gatronova Group implementou a nova plataforma IBM Power com o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications (link fora de ibm.com).

“Conversamos com várias empresas no Paquistão que executam o SAP S/4HANA, e a grande maioria estava usando o sistema operacional SUSE”, diz Najam. “Todo o feedback dos usuários sobre o SLES for SAP Applications foi muito positivo, o que nos convenceu de que a plataforma era a escolha certa para o Gatronova Group. Também ficamos muito impressionados com o suporte e a orientação que recebemos da equipe da SUSE: eles se esforçaram para compartilhar as melhores práticas para implantações do SAP e fornecer respostas completas às nossas perguntas.”

Para fornecer disponibilidade máxima para suas aplicações SAP de missão crítica, o Gatronova Group contratou o IBM Systems Lab Services para habilitar o SAP HANA System Replication, espelhando seu banco de dados SAP HANA para um centro de dados secundário, e para provisionar um cluster SUSE Linux Enterprise High Availability, assegurando uma continuidade de negócios sem interrupções para suas aplicações SAP S/4HANA.

"A implementação da nossa nova infraestrutura ocorreu de maneira muito tranquila, e achamos as equipes do Infotech Group e do IBM Systems Lab Services muito prestativas e sempre prontas para ajudar", acrescenta Najam. "Mesmo com a pandemia de COVID-19 nos atingindo bem no início da implementação, quase não sentimos impacto algum — ambas as organizações nos ajudaram a cumprir os marcos iniciais do projeto."