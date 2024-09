Procurando uma maneira mais rápida e eficiente de capturar o "recheio" dessas discussões, a Frankly.AI recorreu ao watsonx.ai™, a plataforma de IA e dados de última geração da IBM. Para testar sua eficácia, a empresa trouxe uma equipe da IBM para cocriar (junto com sua própria equipe interna) uma solução de prova de conceito (POC). Seu alvo: as transcrições do Fórum de IA da Nova Zelândia, por meio do qual as agências governamentais se reúnem regularmente para avaliar o impacto da IA em todas as facetas da sociedade neozelandesa.

A equipe conjunta criou um modelo que extrai automaticamente dados brutos de transcrições de discussões em fóruns, juntamente com documentos de pesquisa associados. Em segundo plano, a solução usa a função Smart Document Understanding dentro do IBM Watson Discovery Service para organizar o conteúdo por tópico, orador e outros parâmetros relevantes.

Onde o IBM watsonx.ai desempenha seu papel principal é fornecendo os insights mais precisos, concisos e direcionados para as pessoas que usam o chatbot de consulta. Com base na consulta exclusiva de cada usuário no sistema, o IBM watsonx.ai executa todo esse conteúdo agregado por meio de um de seus muitos LLMs (grandes modelos de linguagem) pré-treinados. O que isso gera são insights incisivos e relevantes, que eles podem usar — e confiar.