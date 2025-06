A Formez PA é a agência técnica do Departamento da Administração Pública na Itália e se especializa em processos de transformação e modernização do setor público. A agência identificou um desafio presente não apenas no setor público na Itália, mas também em outras instituições não públicas no mundo todo. Com frequência, instituições públicas e seus departamentos operavam em silos, cada um com perfis profissionais e terminologias distintas. Essa falta de padronização, combinada com uma abordagem desatualizada de gestão de recursos humanos — que não favorecia a flexibilidade organizacional e o desenvolvimento profissional — dificultava a colaboração eficaz e o intercâmbio de dados, gerando confusão.



A Formez PA identificou que, na ausência de um framework consolidado aceito entre as instituições, o uso disseminado de terminologias diferentes para categorizar perfis profissionais complicava a comparação e a integração desses perfis. Como resultado, a colaboração entre agências se tornava difícil, muitas vezes levando a atrasos na prestação de serviços e ao desaceleramento das equipes.



Essa falta de padronização também resultava em inconsistências nos dados. As discrepâncias nas terminologias entre instituições causavam imprecisões na coleta, análise e interpretação dos dados, comprometendo a qualidade dos processos decisórios. Essas inconsistências destacaram a necessidade de uma solução abrangente que pudesse classificar de forma uniforme os perfis profissionais e incluir um conjunto de competências — pertencentes a um único dicionário — para cada perfil. Tal solução promoveria conexões mais fluidas entre as diversas administrações públicas. Assim, a Formez PA buscou construir uma solução capaz de unificar e padronizar processos, terminologias, perfis e competências — para aprimorar a colaboração entre agências e a eficiência na prestação de serviços entre os órgãos do governo da Itália.