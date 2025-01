Embora ela tivesse dúvidas de que incorporar IA em uma experiência de aprendizado colaborativa e prática minimizaria o toque caloroso e pessoal que os beneficiários do Food Ladder tanto apreciam, McJannett agora sabe que o oposto é verdade. “Essa transformação proporcionará uma experiência enriquecedora para ambos os lados: o lado do ensino e o lado da equipe interna. Os professores podem ter suas noites de volta. Conseguem fazer o que é realmente importante para o ensino, que é o apoio social e o conhecimento das necessidades de cada criança, não coisas mundanas como aplicar aulas de matemática ao currículo e as várias partes da burocracia consequente. Para nossa equipe, isso devolverá a capacidade de fazer o trabalho mais importante, que é idealizar, criar e melhorar a oferta e a plataforma. Podem entregar melhor valor aos professores e não somente fazer o processo automático de garantir a aplicação das estruturas de governança e semelhantes”, afirma.

A Food Ladder está em uma transição de uma organização onde tudo é feito à mão para um sistema totalmente automático que possibilita que as escolas construam, entendam e colham seus próprios sistemas alimentares e se conectem com outras escolas. A Food Ladder opera atualmente em 40 escolas na Austrália e em alguns locais na Índia, no Butão e em Uganda. Em 2024, por meio do Food Ladder School System, a organização tocou cerca de 17 mil pessoas e produziu 132.480 refeições anualmente. Por meio de sua colaboração com a IBM, a Food Ladder pretende ampliar para mais de 25 milhões de refeições anualmente até 2030, implementando mais de mil centros de produção de alimentos impulsionado por IA em todo o mundo.

Nessa escala, as comunidades serão supridas durante todo o ano de frutas e vegetais frescos e nutritivos, algo que nunca tiveram antes. Trabalhar com alimentos faz as crianças verem os alimentos de outra forma, melhorando a relação de longo prazo com os alimentos. Além disso, as estufas Food Ladder cultivam produtos com mais eficiência do que os sistemas baseados no solo. Assim, dadas as localizações remotas de muitos estufas da Food Ladder, a organização está ajudando a reduzir algumas das cadeias de suprimentos mais longas e pesadas em carbono do mundo, melhorando consideravelmente as métricas de sustentabilidade. "Nos traz muita alegria entregar esses projetos incríveis com esse nível de ampliação e tamanho que podemos fazer em uma escala muito maior agora. Com a IBM e nossos parceiros de tecnologia, revolucionaremos a segurança alimentar em apenas 6 anos", diz McJannett.