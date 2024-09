Em um mundo cada vez mais digitalizado, as instituições educacionais estão constantemente buscando novas maneiras de melhorar a experiência de seus estudantes e professores. A Escola Europeia de Gestão e Negócios (EUDE) não é exceção. Com sede em Madrid, a EUDE possui um alto volume de estudantes internacionais que completam seu treinamento online. Com mais de 13.000 estudantes virtuais todo o ano, a escola enfrentou desafios logísticos ao dar suporte a indivíduos localizados em diferentes fusos horários dos seus tutores. Por essa razão, a EUDE decidiu trabalhar com a IBM para desenvolver um cotutor virtual baseado em IA gerativa, chamado EDU.

EDU é um cotutor virtual que visa oferecer suporte em tempo real a estudantes e tutores, que podem enviar perguntas usando linguagem natural. Sua principal função é fornecer respostas imediatas a perguntas administrativas e acadêmicas, além de auxiliar os estudantes com questões logísticas relacionadas a datas de entrega e exames. A ferramenta é baseada na tecnologia IBM, incluindo IBM® Cloud, IBM® watsonx.ai™, IBM watsonx™ Assistant e IBM® Watson Discovery, que possibilitam diálogo em linguagem natural e acesso a uma ampla base de conhecimento. Ao desenvolver a solução na plataforma watsonx, a EUDE tem total controle sobre o conteúdo e as respostas que o EDU fornece, bem como a segurança de suas fontes e dados próprios.

Durante o teste inicial, que durou uma semana e incluiu três dezenas de estudantes do curso de Transformação Digital, o EDU demonstrou que poderia causar impacto em estudantes e tutores. Com o EDU, os estudantes experimentaram tempos de resposta mais rápidos e um nível mais alto de suporte, aumentando sua satisfação e engajamento com os programas da EUDE. De fato, alguns estudantes resumiram sua experiência como "muito interessante", avaliando o piloto em uma escala de 1 (ruim) a 10 (excelente) como "9 em precisão de previsão e 8 em desempenho de teste", afirmando que a velocidade de processamento era inferior a 20 segundos por resposta e classificando a "capacidade de resposta" como "boa". Ao mesmo tempo, a EUDE sabe que é essencial otimizar a experiência dos tutores, liberando tempo para eles se concentrarem em tutoria personalizada, entre outras tarefas mais estratégicas. Como foi projetado para reduzir o tempo que os tutores precisam gastar em perguntas rotineiras, o EDU os ajudará a enfrentar questões e tarefas mais desafiadoras, essencial para aproveitar ao máximo seus conhecimentos e habilidades.

Em resumo, o EDU representa uma solução tecnológica de ponta que atende às necessidades específicas da EUDE e reflete o impacto transformador que a IA gerativa pode ter no setor de ensino superior.