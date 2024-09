Quando as melhores empresas de implantes cirúrgicos do mundo precisam de instrumentos ortopédicos, elas recorrem à Enztec. A fabricante da Nova Zelândia projeta, constrói e entrega dispositivos médicos clinicamente comprovados.

A Enztec se mantém na vanguarda do desenvolvimento de dispositivos ortopédicos ao conduzir pesquisas intensivas sobre inovação em dispositivos médicos, cuidados com o paciente e as melhores práticas do setor — um processo recompensador, mas que consome muito tempo.

Na fase de descoberta de novos projetos, os pesquisadores da Enztec passam quase 90% de sua semana de trabalho coletando e revisando artigos de publicações médicas. Não querendo sacrificar a qualidade pela velocidade, a Enztec buscou uma solução que pudesse ajudar a reimaginar a experiência de pesquisa.