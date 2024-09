A Arábia Saudita tem a missão de diversificar sua economia de acordo com o plano estratégico de seu governo, o Vision 2030 (link externo a ibm.com). As PMEs são cruciais para a realização do plano, e o governo pretende aumentar a contribuição das PMEs para o PIB de 20% para 35%. Por meio da Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas, ou Monsha'at, o governo está criando um ambiente propício para as PMEs prosperarem. Isso levou a um aumento de 25,6% nas PMEs registradas, incluindo microempresas, chegando a 892.063 em junho de 2022 (link externo a ibm.com) em comparação com o quarto trimestre de 2021.

Como resultado, a demanda por financiamento por parte das PMEs aumentou no país. As PMEs têm o desafio de encontrar uma plataforma com financiamento fácil e sob demanda. O capital é fundamental para que as PMEs se tornem líderes de mercado e mantenham uma vantagem sobre seus concorrentes. É também uma necessidade para financiar suas operações comerciais, investir em oportunidades de crescimento, inovar e criar novos empregos. Sem acesso fácil ao financiamento, as PMEs enfrentam a perspectiva de crescimento atrofiado, instabilidade financeira e oportunidades perdidas. Se o desafio do acesso fácil não for resolvido, ele poderá ter um impacto negativo no plano do governo de aumentar a participação econômica das PMEs.

A Emkan Finance é uma fintech orgulhosamente saudita que pertence integralmente ao Al Rajhi Bank, um dos maiores bancos da Arábia Saudita. Criada em 2020, ela cresceu e se tornou a principal plataforma digital omnicanal do país, fornecendo financiamento adicional de até 1,5 milhão de riyals sauditas. Além disso, a plataforma oferece várias opções de financiamento, como refinanciamento, leasing de automóveis, financiamento de compras e cartões de crédito. É uma plataforma de autoatendimento flexível e perfeita, que oferece aos sauditas acesso fácil a empréstimos. Com o rápido crescimento das PMEs no país, a Emkan identificou uma oportunidade de expandir seu modelo de negócios bem-sucedido para atender às necessidades financeiras das PMEs. Como líder do setor no setor de financiamento digital, estava em uma posição privilegiada para aproveitar essa oportunidade.

A Emkan fez uma parceria com a IBM e utilizou a tecnologia IBM Cloud Pak for Integration complementada pela solução IBM Instana para criar um produto de financiamento digital personalizado para PMEs — uma solução financeira específica do setor que oferece às PMEs acesso fácil ao financiamento. Oferece empréstimos rápidos em todos os canais para PMEs a taxas de juros competitivas, sem burocracia tediosa e sem fiadores e patrocinadores. Antes de utilizar as soluções da IBM, a projeção de conclusão do produto de financiamento digital para PMEs era de 24 meses. Depois de colaborar com a IBM, a Emkan conseguiu chegar ao mercado três vezes mais rápido — um tempo recorde. Como resultado, a Emkan tornou-se a primeira fintech local e regional a cumprir as leis de financiamento islâmicas para ser pioneira em um produto digital que lida com as necessidades financeiras das PMEs na Arábia Saudita.