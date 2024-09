Considere o governo de Ajman. O menor e um dos mais ágeis emirados dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Ajman iniciou sua jornada de transformação digital em 2017, criando a Digital Ajman, um novo departamento encarregado de facilitar a vida do público. Para atingir esse objetivo, a Digital Ajman precisaria lidar com uma rede extremamente complexa de integrações entre entidades locais, federais e privadas. As informações estavam isoladas e a tecnologia variava muito. Foi o oposto de fácil.

A Digital Ajman selecionou a solução IBM Cloud Pak for Integration, incluindo os produtos IBM API Connect e IBM App Connect Enterprise, para apoiar a transformação.