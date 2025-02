O "EasyAnswer JINN/RAG-Opt", com sua arquitetura RAG exclusiva, permite resultados de pesquisa baseados nos dados da empresa para perguntas inseridas pelos operadores e apresenta a eles os candidatos a resposta apropriados. Essa função ajuda os operadores a fazer pesquisas eficientes e a usar o histórico de conversas anteriores para dar respostas eficazes aos clientes instantaneamente.



O "EasyAnswer JINN/RAG-Opt" incorpora uma série de serviços de IA da IBM para proporcionar a melhor experiência para os operadores da central de atendimento e seus clientes:

IBM watsonx Assistant, que fornece agentes virtuais que proporcionam atenção ao cliente consistente, natural e conversacional.





IBM watsonx.ai, um estúdio de nível empresarial para IA generativa pronta para negócios e aprendizado de máquina.





IBM Watson Discovery, um mecanismo de processamento de documentos que automatiza a descoberta de informações e insights com processamento de linguagem natural, melhorando o conhecimento e a produtividade dos trabalhadores.

À medida que a frequência de uso do "EasyAnswer JINN/RAG-Opt" aumenta, novas descobertas e conhecimentos corretos serão acumulados e atualizados, o que significa que a qualidade das respostas fornecidas pela IA pode ser aprimorada e padronizada. Espera-se que isso leve a um aumento na eficiência dos processos de negócios, como a redução do tempo de resposta por operador, a melhoria da produtividade com o aumento do número de respostas por hora de trabalho de um operador e a eliminação da personalização do know-how.