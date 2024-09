Realizando o transporte de mais de 170 milhões de toneladas de carga por mês, a Della Volpe (link externo ao site ibm.com) é uma fornecedora líder de serviços de carga rodoviária para mais de 500 clientes no Brasil. Com sede em São Paulo, a empresa opera uma extensa rede de armazéns, com capacidade combinada de 280 milhões de metros quadrados. Della Volpe emprega mais de 1.300 pessoas e registrou um faturamento de 130 milhões de dólares em 2019.