A equipe de Engenharia da Daxko precisava de visibilidade consistente para manter as soluções operacionais durante um ano crucial para os clientes. Tempo de inatividade pode significar a diferença entre os usuários dos clientes que reservam uma aula com eles ou com um concorrente.

Apesar de a equipe já utilizar uma ferramenta de monitoramento, esta estava se revelando o ponto fraco de todo o processo. Uma das maiores reclamações sobre a ferramenta era a constante troca de informações sobre o custo, que era complicado e aumentava dependendo do número de membros da equipe que precisavam de acesso ou do número de visitas do usuário final e da quantidade de dados que precisavam ser capturados.