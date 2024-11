Em um esforço recente para otimizar ainda mais sua plataforma, a CXReview começou a trabalhar com a IBM Client Engineering para testar a IA generativa com a ExpertSource. A ExpertSource é uma cliente que recebe de 50.000 a 70.000 chamadas por dia e precisa realizar 31 verificações de gerenciamento de conformidade e qualidade de serviço por chamada.



"Nosso objetivo com este teste de IA generativa é tornar a plataforma ainda mais utilizável para fornecer ainda mais profundidade e amplitude de informações, que nossos clientes podem usar para tomar decisões, melhorando o desempenho de suas centrais de atendimento", diz Patel. "À medida que você explora o poder da IA generativa, acho que começará a ver o verdadeiro valor que ela pode trazer aos negócios: não apenas a capacidade de monitorar e auditar chamadas e ajudar a verificar a qualidade e conformidade, mas a capacidade de resumir essa informação para que os líderes empresariais possam usá-la para tomar decisões estratégicas", ele acrescenta.



Anteriormente, a empresa usava processos tradicionais para monitorar e auditar chamadas para qualidade e identificar casos de não conformidade. Ela então introduziu um serviço usando o IBM® Watson Discovery, permitindo um processo de monitoramento abrangente e automatizado. Os gerentes de QC agora podiam receber atualizações quase em tempo real sobre desempenho e infrações e, quando necessário, oferecer coaching aos agentes logo após o término da chamada.



"Na ExpertSource, nos esforçamos para criar e sustentar uma experiência do cliente de classe mundial em cada interação com o cliente e, para alcançar isso, é imperativo que a melhoria contínua e a conformidade se tornem parte de nossa cultura operacional. Existem múltiplas ferramentas e produtos no setor para atender às necessidades de monitoramento de chamadas, mas escolhemos a CXReview porque sua equipe oferece personalização na fase de produto. Apoiada pela equipe e plataforma da IBM, sua proposta é revolucionária e muito atraente. A CXReview e a IBM estão fazendo esforços e investimentos fenomenais para tornar as interações com clientes mais eficazes e eficientes. Estamos encantados em trabalhar de perto com eles, usando a IA generativa para ampliar os limites em CX." — Anil Wadhwa, CEO da ExpertSource.







"Com uma parceira de central de atendimento de suporte como a ExpertSource, estamos agora procurando usar o IBM watsonx.ai para ajudar a resumir nossas chamadas e, em seguida, adicionar o IBM watsonx Assistant para facilitar que nossos clientes interroguem os conjuntos de dados de conversação que a CXReview hospeda para sua central de atendimento", diz Patel. A ideia é tornar muito rápido e fácil para os clientes verem um resumo de cada chamada fornecido pelo estúdio de IA do IBM watsonx.ai. Em seguida, a interface conversacional baseada na solução IBM watsonx Assistant permitirá que eles façam perguntas em linguagem natural e obtenham respostas sobre segmentos específicos dos dados de chamadas.