As centrais de atendimento desempenham um papel vital na entrega de um ótimo serviço em todo o ciclo de vida do cliente. No entanto, apresentam desafios significativos em relação à medição do desempenho e da eficácia do pessoal. Com centenas ou até milhares de funcionários para dar suporte e monitorar, é impossível garantir 100% de conformidade com as normas regulatórias, setoriais e corporativas. Além de reduzir a qualidade geral do serviço, a falta de supervisão e suporte abrangentes não apenas contribui para as altas taxas de atrito dos funcionários do setor, mas leva a custos legais/judiciais proibitivos.