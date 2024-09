CSL Group Inc.

Após avaliar várias plataformas líderes de planejamento de recursos empresariais (ERP) e avaliar a versão mais recente de sua solução existente, o CSL Group optou pelo IBM Services para implementar o Oracle HCM Cloud e o Oracle ERP Cloud.

Karin Jonsson, controladora corporativa do CSL Group, relembra: "Descartamos a versão mais recente de nosso sistema legado logo de início, pois não era bem direcionada para o nosso setor e não figurava no Quadrante Mágico da Gartner. A experiência mostrou que o sistema não é amplamente utilizado na área de Montréal, e historicamente encontramos dificuldades em encontrar suporte local.

"Avaliamos três das principais soluções ERP do mercado, analisando fatores como custo para implementar, custo total de propriedade e abrangência da funcionalidade. Envolvemos usuários de finanças e compras intensamente no processo de seleção, convidando-os a participar de demonstrações de fornecedores e solicitando feedback posteriormente.

"No final, decidimos que o Oracle Cloud era a melhor opção para nosso negócio. Optamos por uma implementação em nuvem, pois vemos que é para onde os fornecedores estão direcionando seus esforços e investimentos. Além disso, uma implementação em nuvem liberaria nossa equipe de TI para se concentrar em nossos negócios principais à medida que transformamos nossas operações, em vez de ficar atada à manutenção do sistema.

"Selecionamos o IBM Services para implementar as soluções Oracle porque sentimos que eles estavam felizes em trabalhar conosco em parceria, em vez de assumir o controle total. Estávamos ansiosos para aprender a usar e gerenciar as soluções Oracle, para obter um senso mais forte de propriedade — e foi exatamente isso que a IBM entregou."

Trabalhando em conjunto, a IBM e o CSL Group implementaram as soluções Oracle, incluindo módulos para livro-razão geral, contas a pagar, gerenciamento de caixa, ativos fixos, gestão de capital humano e compras. Para concluir a implementação, a IBM adotou o método de implementação ágil do IBM Oracle Cloud, permitindo maior flexibilidade e eficiência e reduzindo os riscos. A IBM entregou desenvolvimento de aplicações de ponta a ponta e guiou o CSL Group através de uma migração bem-sucedida para a nuvem — priorizando certas aplicações para a migração para a nuvem de acordo com as necessidades do negócio. Ao substituir o sistema legado desatualizado por uma oferta Oracle Cloud de última geração, a IBM ajudou o CSL Group a reduzir os custos e recursos envolvidos no gerenciamento de aplicações e a liberar valor das aplicações empresariais para impulsionar uma melhor tomada de decisões.

Acompanhando a mudança tecnológica, a IBM ajudou o CSL Group a se afastar do trabalho manual e a automatizar ainda mais os processos em seus departamentos financeiro e de recursos humanos.

Karin Jonsson comenta: "A IBM foi enormemente útil ao dimensionar o projeto para se ajustar ao nosso apertado prazo de implementação, mantendo um foco afiado em nossos requisitos principais e adiando o lançamento de algumas funcionalidades para fases posteriores. Nos demos muito bem com a equipe da IBM, e trabalhar com eles foi um prazer."

Jean Bernard Caisse, líder nacional da IBM – Soluções de ERP no Oracle CLoud no Canadá, comenta: "Pequenas e médias empresas normalmente não esperam que grandes empresas como a IBM atuem em seu campo, mas na realidade estamos nos movendo cada vez mais para este espaço. Por exemplo, introduzimos o CSL Group, uma organização de médio porte, ao nosso centro de inovação ao cliente IBM em Montréal, permitindo que eles contassem com conselhos e suporte de especialistas líderes mundiais em Oracle Cloud ERP. A contribuição deles foi fundamental para o sucesso geral da implementação no CSL Group."

Junto com a implementação do Oracle, o CSL Group passou por uma mudança organizacional. Ao realizar ambas as mudanças em paralelo, a empresa conseguiu alinhar as aplicações Oracle para se adequarem à nova estrutura de negócios, reduzindo a necessidade de mudanças adicionais mais adiante.