O Credito Valtellinese (Creval) é um grupo financeiro de médio porte, na Itália, que se diferencia de seus concorrentes pela atenção que dedica ao atendimento e à satisfação do cliente. "Estamos muito focados na satisfação e no relacionamento com o cliente", diz Matteo Pizzicoli, diretor de organização e inovação bancária do Creval Sistemi e Servizi (CSS), divisão de serviços de TI do Creval. "A melhor maneira de encantar nossos clientes é focar na eficiência do atendimento e na redução de custos ao mesmo tempo. O que diferencia o Creval é que fornecemos respostas rápidas aos nossos clientes. Por exemplo, podemos dar uma resposta em menos de 15 dias a um cliente que nos solicita uma hipoteca. O prazo médio dos bancos italianos é de 30 a 60 dias."

Posicionando-se como o "banco de varejo do futuro", o Creval se concentra em fornecer serviços de alta qualidade e experiências diferenciadas para seus clientes, tanto no mundo digital quanto no mundo físico. O CSS fornece os serviços de TI nos bastidores, que ajudam o banco a atingir suas metas de atendimento ao cliente.

Nos últimos anos, o CSS investiu em tecnologia de ponta para dar suporte e automatizar muitos de seus processos internos e externos. Por exemplo, o departamento usa os sistemas IBM Business Process Manager para seus processos agile de gerenciamento de processos de negócios (BPM), permitindo lançar novas soluções bancárias em menos de quatro horas. Ele também fez grandes investimentos em sistemas cognitivos, como a tecnologia IBM® Watson Analytics, para explorar big data em seus sistemas de CRM.

"Em algum momento, chegamos à conclusão de que muitos de nossos processos agora são muito fáceis e muito rápidos", diz Pizzicoli. No entanto, alguns processos internos, como o suporte da central de atendimento do banco para os funcionários das agências, não eram automatizados nem eficientes. Os funcionários ligavam para o pessoal da central de atendimento, que muitas vezes respondia às mesmas perguntas ou repetia os mesmos processos ao longo do dia. "Queríamos nos concentrar na criação de uma solução para reduzir, ou mesmo eliminar, o esforço humano em alguns de nossos processos de suporte da central de serviços mais repetitivos, para que nosso pessoal pudesse se concentrar nos processos que agregam mais valor ao banco, aqueles que dão suporte aos seus clientes."

O Creval decidiu transformar o modelo de serviço de suas operações internas da central de atendimento. Ele previa um sistema habilitado por IA que pudesse interpretar a entrada de texto em língua natural e fornecer respostas baseadas em texto, ativar aplicações ou conectar-se à assistência humana, conforme necessário. O sistema seria treinado em todas as atividades de help desk bancário e em todos os principais campos de conhecimento do banco. O CSS projetaria o sistema com melhoria contínua em mente, usando tecnologia cognitiva para permitir que o sistema aprofundasse seu conhecimento por meio do uso e medisse a satisfação atual do usuário com o sistema.