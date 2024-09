Para iniciar sua revisão de fabricação, a Cras Woodgroup abordou a parceira de negócios da IBM CD Invest, que propôs desenvolver uma aplicação de planejamento de produção sob medida executada nos ambientes IBM Power Systems e IBM i da empresa.

"Durante anos, a IBM Power Systems e a plataforma IBM i proporcionaram um desempenho confiável para nossas operações", comenta Callant. "Há uma ideia equivocada de que seja uma plataforma ultrapassada, mas sabemos por experiência própria que ela é e parece moderna. Gostamos de trabalhar com a CD Invest porque eles compartilharam conhecimento ao longo de todo o projeto, nos ajudando a alcançar nosso objetivo de autossuficiência em suporte e desenvolvimento."

A CD Invest criou a nova aplicação, que foi projetada para se integrar ao cenário de ERP da Cras Woodgroup. Ela recebe pedidos de venda e listas de materiais da solução ERP e coordena com os fornecedores da empresa automaticamente. Assim que todos os componentes necessários estiverem disponíveis, a aplicação acionará a coleta dos materiais do armazém. Quando eles chegam à linha de produção, a solução configura as configurações do maquinário para se alinhar às especificações do produto e controla a produção e a embalagem do pedido final.

A Cras Woodgroup também precisava ser capaz de tomar decisões sobre sua linha de produção com base na lógica do banco de dados do IBM i. Eles usaram o Node-RED para conectar várias máquinas e fazê-las trabalhar juntas. A Node-RED é uma ferramenta de programação de código aberto que permite conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online. A lógica de negócios deles agora pode decidir o que fazer na linha de produção. Por exemplo, pode alterar a temperatura, a pressão, a cola e muito mais com base em todos os parâmetros.

Callant acrescenta: "Agora temos uma linha de produção automatizada de ponta a ponta. Tudo, da temperatura à umidade e à cola, é gerenciado e otimizado pela nossa nova aplicação."

A infraestrutura subjacente do IBM Power Systems é baseada em dois servidores IBM Power Systems S924 configurados para alta disponibilidade usando o IBM PowerHA. Se um servidor estiver off-line para manutenção ou sofrer uma interrupção inesperada, a solução fará failover automaticamente para a outra máquina, evitando interrupções nos processos de fabricação.