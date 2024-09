Por muitos anos, a Coop Group confia nos servidores IBM Power® para executar suas soluções SAP de missão crítica. Para apoiar com sucesso a expansão contínua do grupo, o Coop Group se uniu novamente à IBM para explorar a última geração de servidores IBM Power.

Kalt comenta: “Depois de avaliar diferentes configurações junto com a IBM, decidimos implantar dois servidores IBM Power E1080 com processadores IBM Power10 em nossos dois data centers. Usamos as plataformas para executar nossos maiores e mais exigentes aplicativos de negócios SAP S/4HANA e grandes bancos de dados in-memory SAP HANA, que têm até 16 TB de tamanho, com um crescimento anual de dados de 20%”.

Em paralelo, o Coop Group implementou outros quatro servidores IBM Power E1080 para ajudar a modernizar sua infraestrutura de TI e criar capacidade para cargas de trabalho adicionais conforme seu varejo se expande.

Michel Rodel, Chefe do System Technology Unix Solutions no Centro de Competência em Nuvem do Coop Group, acrescenta: “Decidimos expandir nossa plataforma IBM Power existente para SAP HANA para aproveitar ao máximo nossos recursos. Com a virtualização do IBM PowerVM®, podemos usar os novos servidores IBM Power E1080 de forma bastante flexível juntamente com nossos servidores IBM Power existentes e impulsionar o desempenho de nossos aplicativos mais importantes para garantir o gerenciamento ideal de estoque e logística eficiente”.

Rodel continua: ”No geral, executamos mais de 40 sistemas de produção com o apoio do banco de dados SAP HANA no IBM Power”. Isso inclui o SAP S/4HANA, o SAP Customer Activity Repository for S/4HANA Retail, o SAP BW/4HANA e o SAP Business Warehouse. Além disso, o Coop Group também opera a solução SAP for Retail com o SAP ERP e o SAP Customer Relationship Management.

O Coop Group executa suas soluções SAP no SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo a ibm.com) e conta com o SUSE Manager (link externo a ibm.com) e o Salt para gerenciamento de configuração. Em paralelo, a organização está padronizando suas operações de TI com processos DevOps altamente automatizados.

“Também operamos um ambiente de nuvem híbrida em crescimento, onde usamos instâncias e serviços de nuvem pública em combinação com nossa infraestrutura local de missão crítica IBM Power”, diz Rodel. A empresa usa o IBM Spectrum® Protect Plus e o IBM Spectrum Protect para orquestrar a proteção de dados para seus ambientes locais. “Para modernizar ainda mais nossos recursos de gerenciamento e monitoramento de infraestrutura, estamos planejando implementar vários servidores IBM Power S1022 em expansão com processadores IBM Power10 no futuro”, acrescenta Rodel.