De acordo com Thompson, a CFRS alcançou uma economia de tempo de 60% e 90% no desenvolvimento e na implementação de processos. "Um processo que levou uma semana para ser realizado, agora consome apenas um dia ou talvez poucas horas", afirma. "Então, o BPM na nuvem tem sido revolucionário para nós. Os desenvolvedores encontram o processo de desenvolvimento de processos mais inteligentes no IBM BPM on Cloud muito mais flexível. Isso permite que nos concentremos no processo de negócios em vez de nos preocuparmos com a infraestrutura”.

O foco inicial dos desenvolvedores é nos processos administrativos. "O STEP nos ajuda a entender como nossos processos administrativos funcionam, aprimorá-los e demonstrar esse aprimoramento antes de analisarmos as operações", afirma Franklin. "Estamos proporcionando uma base para construir processos relacionados à prevenção da comunidade, à resposta a emergências, à educação pública e ao recrutamento de bombeiros."



Essa base permitiu que o CFRS se tornasse um pioneiro entre os serviços de bombeiros do Reino Unido, pois utiliza a tecnologia de nuvem da IBM para compartilhar sistemas administrativos, dados e processos com seus colegas serviços. A intenção é que o CFRS firme parceria com o governo do Reino Unido para impulsionar a colaboração e a adoção em âmbito nacional.



Esse objetivo já foi alcançado de forma limitada. A primeira incursão do CFRS em um processo voltado para o público com base na nuvem, o recrutamento de novos bombeiros de plantão, foi desenvolvida com 14 outros serviços de bombeiros para a avaliação de recrutas. O processo foi projetado de forma colaborativa com a intenção de estabelecer um procedimento comum para todos os serviços de combate a incêndios. As eficiências estão melhorando lá também.



"Medimos uma economia de tempo de até 80% eliminando a entrada de dados duplicados ou até triplicados", diz Thompson. "Além disso, conseguimos capturar dados de muito melhor qualidade e dados de melhor qualidade nos ajudam a entender melhor quem está se candidatando à função de bombeiro de plantão, de onde eles vêm, qual o histórico e em que empresa trabalham no dia a dia. Agora, capturamos esses dados de uma forma muito mais qualitativa.”



Ele pretende mover todos os processos internos inteligentes do CFRS para a nuvem. “Sentimos que esse é o futuro. É mais flexível e certamente muito mais rápido de desenvolver. Porém, o mais importante é que podemos colaborar nos processos de back office e com os sistemas que enviam os bombeiros até os incidentes."



A plataforma IBM Cloud também expandiu a colaboração com outros serviços de emergência. “Entramos em contato com outros serviços de bombeiros e resgate e mostramos a eles o que fizemos e a eficiência que alcançamos”, afirma Thompson. "O custo inicial para a execução de um processo mais inteligente na nuvem é quase zero, portanto esses outros serviços estão mais aptos a se juntarem a nós. Poderíamos alcançar enormes eficiências em todo o país. O IBM BPM on Cloud e o BlueWorks são uma estrutura muito promissora para se unir como serviços de incêndio e encontrar maneiras comuns de trabalhar, não apenas no lado humano, mas para desenvolver paradigmas técnicos comuns para a integração de sistemas e o compartilhamento de dados. Isso é poderoso. E talvez o que mais me empolgue em relação ao aprimoramento de processos no BPM na nuvem seja o fato de podermos adotar uma abordagem incremental e ver como a abordagem de pequenas melhorias pode, de uma hora para outra, gerar grandes recompensas".