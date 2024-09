A BWF (link fora de ibm.com) é uma empresa com fins lucrativos voltada para a missão de atender ao setor sem fins lucrativos, oferecendo um conjunto abrangente de soluções que garante que todas as necessidades estratégicas, técnicas e funcionais das organizações sem fins lucrativos sejam atendidas. A missão da empresa é capacitar as organizações sem fins lucrativos a obter impacto e imaginar novas possibilidades. Serviços estruturados, porém ágeis, nas principais áreas de estratégia de campanha e captação de recursos, operações e tecnologia, marketing e engajamento de arrecadação de recursos, além de planejamento estratégico empresarial, permitem que a BWF cumpra sua missão. Os clientes incluem universidades, sistemas de saúde, organizações artísticas e culturais, organizações religiosas e ONGs em toda a América do Norte, Europa, África, Austrália e Orla do Pacífico. Como fornecedora de soluções realmente abrangentes, a BWF tem uma equipe de consultores com ampla formação e experiência em todas as facetas da filantropia.