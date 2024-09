Com o relacionamento de longa data que já tinha com a IBM, Corbridge e sua equipe procuraram a IBM® Consulting para ajudar na transformação digital. Devido à pandemia, as viagens estavam restritas, o que significava que não era mais possível fazer reuniões presenciais na empresa. Os consultores da IBM iX, divisão da IBM Consulting, precisaram ajustar sua maneira de trabalhar com o grupo da Boots, mas as duas equipes logo aprenderam a colaborar de outra forma. Para reunir pessoas, processos e tecnologias, as equipes da Boots e da IBM Consulting seguiram a IBM Garage Methodology— criação conjunta (design), execução conjunta (construção), cooperação (escala)— um framework comprovado para transformação rápida.

"Com a IBM, havia novas formas de trabalhar que ainda reuniam as pessoas", diz Corbridge. “Construímos relacionamentos em uma plataforma virtual e ainda conseguimos colaborar e atuar juntos. Isto foi importante para mim porque mostra que a atitude, e não só a aptidão, dos colegas da IBM foi perfeita nesta conta."

No início, trabalhar de forma remota em um projeto tão grande era algo que intimidava, mas as circunstâncias não impediram a capacidade de interação total da equipe para realizar tudo o que era necessário. Uma vantagem oferecida pelo trabalho virtual permitiu que a IBM reunisse rapidamente os melhores especialistas do mundo no assunto para trabalhar com a Boots e chegar ao sucesso. Corbridge admite que a oportunidade inesperada de os colaboradores trabalharem no conforto de suas próprias casas ajudou a aliviar o estresse da situação. A IBM e a equipe da Boots trabalharam juntas sem dificuldades aderindo às restrições de tempo e cumprindo os prazos.

Corbridge explica: "não podíamos ficar juntos em salões para planejar a maior tarefa que a TI da Boots já teve. Eram ligações em vídeo e reuniões virtuais com pessoas de todo o mundo, da Índia, da China, dos EUA. Ainda assim, a IBM uniu esforços para proporcionar uma grande mudança e entregou tudo dentro do prazo e do orçamento".