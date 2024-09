Para desbloquear inovação e sinergia, a Blanc und Fischer Services IT GmbH, parte da BLANC & FISCHER Family Holding, trabalhou com a IBM e a Red Hat para padronizar seus aplicativos SAP para IBM® Power® Systems, IBM Storage e Red Hat Enterprise Linux. Desde sistemas de água para cozinhas até soluções de IoT no chão de fábrica, a empresa está trabalhando para construir um futuro sustentável.

Desafio de negócio A Blanc und Fischer IT Services GmbH queria permitir novos e inovadores modelos de negócios na BLANC & FISCHER Family Holding. Como ela pode acelerar a transformação digital das instalações de produção?

Transformação A empresa optou por otimizar as operações de negócios transferindo o SAP Manufacturing Execution para o SAP HANA® no Red Hat Enterprise Linux, IBM Power Systems, IBM FlashSystem® e IBM Spectrum® Virtualize.

Resultados 50% menos núcleos de processador reduz os custos de investimento e licença 30% desempenho mais rápido acelera os fluxos de trabalho de negócios Até 30% menos instâncias de aplicativo necessárias após a conclusão do projeto de consolidação

história de desafio de negócios Fortalecendo a integração e reinventando os modelos de negócios Milhões de cozinhas em todo o mundo oferecem produtos das empresas Holding da família BLANC & FISCHER: ARPA, fabricante francesa especializada em fornos, fogões e fogões; BLANCO, com foco em água, pias e torneiras; BLANCO Professional, com produtos para cozinhas comerciais e fornecedores industriais; DEFENDI, fabricante italiana de componentes de gás; e E.G.O., que fornece fabricantes de eletrodomésticos. Com base nessas empresas, a BLANC & FISCHER CORPORATE SERVICES, que inclui a Blanc und Fischer IT Services GmbH, fornece recursos funcionais e de TI para todo o grupo. Manfred Leistner, diretor/chefe de tecnologia da Blanc und Fischer IT Services GmbH, começa com "Nosso objetivo é oferecer aos clientes a gama completa de opções por meio de uma única solução de e-commerce de fácil utilização, incluindo um configurador de produtos personalizável. Permitir uma integração mais estreita em todas as empresas do grupo facilitará modelos de negócios novos e avançados. Para isso, precisamos aproximar nossos negócios. Como podemos aproveitar nossos pontos fortes e otimizar produtos e processos em várias unidades de negócios?"

Benefícios da unidade Para se beneficiar da padronização entre plataformas, o grupo está transferindo todas as suas instâncias SAP HANA para o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions (o link reside fora do ibm.com). "Assim que o Red Hat Enterprise Linux foi certificado pela SAP para a plataforma IBM Power Systems, começamos a executar sistemas de produção SAP HANA no Red Hat Enterprise Linux para soluções SAP", lembra Manfred Leistner. "Graças à estreita cooperação entre diferentes equipes da IBM e da Red Hat, entramos em operação de produção com o SAP HANA rapidamente e sem atrasos." Para a Blanc und Fischer IT Services GmbH, a capacidade de executar o Linux em IBM Power Systems é essencial para continuar atraindo os talentos mais brilhantes. "A equipe de TI, especialmente os funcionários mais jovens, está muito confortável com o Linux nos sistemas IBM Power, mesmo que nunca tenham usado a plataforma antes", acrescenta Manfred Leister. "É um grande benefício para nós podermos aproveitar o profundo conhecimento do Red Hat Enterprise Linux em diferentes plataformas de servidor, pois isso aumenta a flexibilidade e acelera a solução de problemas." A Blanc und Fischer IT Services GmbH atribui grande valor à mentalidade de código aberto da Red Hat e se beneficia de uma grande comunidade de administradores e desenvolvedores que estão familiarizados com a solução. Como próximos passos, a Blanc und Fischer IT Services GmbH planeja implementar processos de DevOps em todas as operações do data center, usando o Red Hat Ansible Automation Platform (link externo ao ibm.com) e o Red Hat Satellite (link externo ao ibm.com) juntamente com o Red Hat Premium e o IBM Platinum Business Partner SVA ( link externo ao ibm.com).Além disso, a equipe de TI já está procurando maneiras de simplificar ainda mais a implementação, analisando a entrega de aplicativos em contêineres com base na plataforma decontêiner Kubernetesprontapara a empresa Red HatOpenSh . Um forte defensor das estratégias de nuvem híbrida e multinuvem, a equipe de TI está explorando opções de nuvem para otimizar custos e aumentar ainda mais a flexibilidade.

História de resultados Agilidade e custos reduzidos O desempenho do sistema obtido com a migração do aplicativo SAP Manufacturing Execution, de missão crítica, para o SAP HANA teve um impacto positivo imediato nas linhas de produção da empresa. Por exemplo, mesmo as etapas básicas, como imprimir rótulos, são mais rápidas, o que contribui para a eficiência geral. “A transformação da tecnologia para SAP HANA e Red Hat Enterprise Linux nos permitirá escalar o gerenciamento de fabricação de apenas três fábricas na Alemanha e no Canadá para locais de fabricação adicionais em todo o mundo nos próximos meses”, comenta Manfred Leistner. “Além disso, como resultado da migração, obtivemos tempos de resposta 30% mais rápidos usando 50% menos núcleos de processador. Isso se traduz em economias substanciais de custos, permitindo-nos padronizar mais nossas instalações de produção.” Os servidores baseados no processador IBM POWER9™ oferecem benefícios significativos de desempenho: "Para determinadas cargas de trabalho, conseguimos reduzir a quantidade de núcleos do processador em 25% com a tecnologia IBM POWER9", confirma Manfred Leistner. "Essa redução ajuda a reduzir os custos de investimento e operacionais, e a melhor eficiência dos recursos nos permite ser mais flexíveis ao configurar sistemas de teste e desenvolvimento, tornando o negócio mais ágil." Estratégia integrada A execução do cenário completo do SAP S/4HANA na IBM Power Systems comprovou ser uma estratégia vencedora. "Nossa experiência com o SAP S/4HANA na IBM Power Systems, IBM Storage e Red Hat Enterprise Linux tem sido muito positiva", diz Manfred Leistner. "A solução de infraestrutura da IBM nos permite dimensionar e reatribuir capacidades dinamicamente com base na demanda em tempo real. Essa capacidade de dimensionamento apoia nosso crescimento e nos ajuda a acompanhar os novos requisitos de negócios." Quando se trata de suporte de TI, a Blanc und Fischer IT Services GmbH ficou impressionada com o desempenho das equipes da IBM e da Red Hat. Manfred Leistner observa: "A equipe da Red Hat tem um interesse real em saber mais sobre a IBM Power Systems. É uma alegria trabalhar com pessoas que querem aprender e realmente se esforçar para resolver qualquer falha. É muito reconfortante saber que sempre podemos entrar em contato com uma rede de especialistas com profundo conhecimento técnico na IBM e na Red Hat." Ele continua: "Estamos em uma jornada de transformação com a IBM, SAP e Red Hat, e estamos modernizando nossos aplicativos de negócios com o SAP S/4HANA e o SAP BW/4HANA na IBM Power Systems com IBM Storage e Red Hat Enterprise Linux e Automation. Atualmente, executamos 70 instâncias de aplicativos SAP. Nosso objetivo é reduzir em 30% o número de sistemas e instâncias. Com a fusão de sistemas separados e a padronização em uma única plataforma de aplicativos para todas as empresas do grupo, podemos cortar custos e permitir uma integração muito mais próxima entre as empresas do grupo e as diferentes unidades de negócios." Manfred Leistner conclui: “A forte integração dos processos de planejamento, fabricação e negócios, bem como dos dados operacionais, apoia nossos esforços de reinvenção digital. Com as soluções SAP e IBM implementadas, podemos desenvolver e lançar novos modelos de negócios, prontos para um futuro mais conectado na cozinha, na fábrica e muito mais."

