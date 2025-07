Para superar o desafio de integrar serviços externos em seus aplicações bancárias principais de mainframe, o Gruppo BCC ICCREA firmou parceria com a IBM® Consulting e IBM® Technology Expert Labs, aproveitando sua oferta de migração e modernização de aplicação para projetar uma solução de nuvem híbrida que conectasse sistemas existentes com serviços modernos de terceiros.

A tecnologia da IBM ajudou o ICCREA a identificar as melhores soluções para resolver seus desafios de negócios e apoiou o ICCREA durante todo o processo de implementação.

No centro da solução estava a infraestrutura IBM® Z, a infraestrutura de mainframe do banco, aprimorada com IBM® z/OS Connect para disponibilizar invocação segura de APIs REST externas diretamente das aplicações bancárias principais. A arquitetura também incorporou o IBM® WebSphere Liberty, que suporta o IBM® z/OS Connect e está alinhado com a estratégia do ICCREA para as suas aplicações em nuvem. Juntas, essas tecnologias criaram uma arquitetura híbrida robusta e escalável que proporciona ao banco integração perfeita, maior visibilidade e estabelece as bases para inovações futuras.

Para ajudar a garantir total observabilidade, a equipe implementou o IBM® Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA), que exporta dados operacionais e logs do mainframe para a pilha de monitoramento baseada no Elasticsearch do banco. Essa implementação deu ao ICCREA visibilidade em tempo real das transações envolvendo serviços de terceiros e monitoramento unificado em ambientes estabelecidos e em nuvem. Alinhando às práticas de monitoramento existentes, o IZLDA reduziu a complexidade operacional e eliminou a necessidade de administradores de mainframe especializados para supervisionar essas interações. O resultado foi uma estrutura de observabilidade escalável e integrada compatível com auditoria, otimização de desempenho e resolução mais rápida de incidentes, liberando recursos críticos e melhorando a agilidade operacional.