O Barbier Group trabalhou com a ACMI para implantar e configurar dois servidores IBM Power H922, cada um com dois processadores IBM POWER9™ de 10 núcleos, juntamente com dois arrays IBM FlashSystem 5000 com unidades de estado sólido. Para concluir a migração de seus sistemas SAP existentes e a configuração do novo ambiente HANA, o Barbier Group trabalhou com o TeamWork.

Os servidores Power no Barbier Group executam os componentes e aplicativos centrais migrados da SAP no sistema operacional IBM i, juntamente com os novos bancos de dados do SAP HANA no SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. A empresa também executa o SAP Business Warehouse powered by SAP HANA no IBM Power.

Tendo concluído a adoção da tecnologia de banco de dados SAP HANA no IBM Power e IBM FlashSystem, o Barbier Group está a meio caminho do SAP S/4HANA, que prevê a implantação nos próximos três anos.

Desassis conclui: "Investir em tecnologia faz parte de nossa estratégia corporativa. Sem a combinação de software da SAP, IBM i, IBM Power e IBM Storage, precisaríamos de duas vezes mais pessoas para alcançar a mesma rotatividade financeira. E graças ao acesso instantâneo às mesmas informações confiáveis em toda a empresa, essa combinação de tecnologias está apoiando nosso crescimento e otimização contínuos.""