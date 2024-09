Ao mesmo tempo em que fornece à Asteria um ambiente flexível para o desenvolvimento de aplicativos, a solução IBM Cloud também oferece os recursos de hospedagem híbrida e desenvolvimento de soluções que a empresa precisa para atender às demandas individuais dos clientes. Se uma instituição bancária exigir uma implementação privada no local, a Asteria pode entregar facilmente.

A parceria com a IBM também se mostrou altamente benéfica para a Asteria no lançamento de sua solução no mercado e no envolvimento de clientes em potencial. "Com a IBM, temos suporte quando precisamos, inclusive no marketing", diz Nordkvist. "Temos uma parceria e um diálogo incrivelmente bom. E a reputação que a IBM possui em relação à privacidade de dados é extremamente importante para nós ao atrair instituições financeiras."

Os compromissos iniciais da Asteria incluem a implementação do seu serviço no Swedbank AB, um dos maiores grupos bancários da Suécia. Posicionada para expandir sua base de usuários em toda a região nórdica e além, a empresa tem a infraestrutura de nuvem ideal para escalar conforme as demandas de negócios. “Iremos integrar muitos clientes e isso significa que precisamos ter capacidade para lidar com grandes quantidades de dados”, afirma Nordkvist. "Não seríamos capazes de entregar o que fazemos sem o IBM Cloud."