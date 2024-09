O assistente digital foi criado com o IBM® watsonx.ai, grandes modelos de linguagem (LLMs)1 da classe IBM® Granite, IBM® Watson Discovery e IBM® Cloud Code Engine ampliado com conteúdo estratégico interno da IBM, sobretudo documentos relacionados a vendas.

A IBM Consulting, a IBM Software e a organização CIO da IBM aproveitaram as tecnologias e ferramentas da IBM para transformar o gerenciamento de propostas e contribuíram para a otimização de produtos de nível corporativo, fornecendo feedback às equipes de produtos. Por exemplo, o watsonx.ai ajudou a gerar respostas às perguntas dos usuários, enquanto o IBM Granite traduziu as consultas dos usuários e pesquisou conteúdos entre inglês e japonês. Para pesquisar sites externos da IBM, a equipe usou o IBM Watson Discovery com o IBM Cloud Code Engine recebendo e salvando o log de atividades dos usuários em uma aplicação de banco de dados.

O assistente digital foi projetado para permitir que os usuários identifiquem e se conectem com especialistas no assunto, agilizem a pesquisa de conteúdo e automatizem a localização de informações sobre produtos da IBM, como suporte ao produto, guias de produtos e equipes de produtos. Ele utiliza pesquisa generativa que combina elementos da pesquisa tradicional na web com técnicas de aprendizado de máquina para fornecer respostas aplicáveis aos funcionários da IBM com base em consultas.

Ao usarem o AskTECHNO, os funcionários da IBM podem fazer perguntas em japonês e inglês para receber uma resposta. A técnica Retrieval-Augmented Generation (RAG) permite que o assistente digital use o conteúdo ingerido para criar respostas que incorporem as informações mais relevantes encontradas. As respostas disponibilizadas pelo AskTECHNO incluem as fontes de informação e quando as informações foram publicadas ou atualizadas pela última vez.

A IBM Japão lançou a versão inicial do AskTECHNO em abril de 2024. Daqui para a frente, o plano é continuar aprimorando o AskTECHNO para reduzir a carga de trabalho de pesquisa, melhorar a qualidade das respostas, ingerir conteúdos adicionais em inglês, ampliar a cobertura da pesquisa e promover o AskTECHNO para aumentar a adoção global. A intenção é que todos os funcionários da IBM usem a aplicação, sobretudo os recém-chegados que precisam de assistência para pesquisar e encontrar os conteúdos desejados das propostas.

1O watsonx.ai conta com modelos de base construídos pela IBM, conhecidos como IBM Granite. Esses modelos de fundação de vários tamanhos aplicam IA generativa à linguagem e ao código.