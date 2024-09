Como empresa com anos de experiência no uso de soluções SAP, a ARYZTA estava ansiosa para atualizar para a versão mais recente do SAP® Business Warehouse powered by SAP HANA. No entanto, a empresa descobriu que o dispositivo SAP HANA disponível era simplesmente muito grande para suas necessidades, o que significa que a ARYZTA incorreria em um custo total de propriedade (TCO) maior e pagaria pela capacidade que não exigia.

A ARYZTA contratou a Freudenberg IT (FIT), uma parceira de negócios da IBM e provedora global de serviços de TI gerenciados, que recomendou implantar a aplicação SAP Business Warehouse alimentada pelo SAP HANA na IBM Power Systems executando o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo ao ibm.com) em uma nuvem privada. A FIT avaliou o tamanho atual do data warehouse em 12 TB e projetou uma solução capaz de dimensionar para 16 TB sem incorrer em custos de licenciamento adicionais. A FIT assume responsabilidade por cada aspecto da infraestrutura, que é entregue como serviço à ARYZTA e inclui serviços gerenciados para o aplicativo SAP HANA.



O ambiente de infraestrutura da FIT compreende servidores IBM Power System E880, IBM Power System E850C e IBM Power System S824L.Os servidores são virtualizados usando a tecnologia IBM PowerVM®, permitindo que a ARYZTA execute várias máquinas virtuais em um único servidor. As máquinas virtuais são configuradas para fornecer recursos de processador, memória, rede e armazenamento para fornecer a resposta do sistema da maneira mais econômica, otimizando o licenciamento do SAP HANA. A solução também oferece Live Partition Mobility, o que permite que máquinas virtuais sejam movidas de um sistema para outro sem interrupção de serviço. Dessa forma, o FIT pode fornecer tempo de atividade contínuo para a ARYZTA mesmo durante janelas de manutenção da infraestrutura.



A ARYZTA está considerando implementar o SAP Business Planning and Consolidation, hospedado na IBM Power Systems, para aprimorar ainda mais seus recursos de análise. O design do banco de dados do SAP HANA permite respostas rápidas a consultas ad-hoc e padrão sem a necessidade de pré-configurar o InfoCubes de dados, oferecendo uma economia considerável na carga de trabalho técnica e acelerando os recursos de geração de relatórios.



Anoop Mohan comenta: "Após mais de seis anos trabalhando com a FIT, estávamos confiantes de que eles entendiam detalhadamente nosso negócio e tinham tanto o conhecimento quanto a experiência para nos ajudar a construir um armazém de dados customizado para nossas necessidades de análise. Ao optar por uma solução de infraestrutura gerenciada como serviço com a FIT, sabíamos que poderíamos manter nosso custo total de propriedade baixo e, ao mesmo tempo, obter os benefícios de maior escalabilidade e relatórios mais rápidos.



"Graças ao profissionalismo e à experiência da equipe FIT, obtivemos uma atualização incrivelmente tranquila para o SAP Business Warehouse powered by SAP HANA. O projeto inteiro foi executado dentro do prazo, foi uma das implementações mais tranquilas pelas quais já fui pessoalmente responsável. O FIT atribuiu consultores dedicados ao projeto, que trouxe conhecimento técnico profundo para a mesa, e o FIT provou mais uma vez ser um parceiro muito confiável para nós. Além disso, o suporte pós-implantação tem sido excelente, com a FIT sempre disponível para nos ajudar a encontrar uma solução rápida para quaisquer problemas assim que surgem.



"Ao migrar para uma solução de nuvem privada para o SAP HANA na IBM Power Systems, abrimos a porta para muitas outras oportunidades. Podemos aprimorar e estender os principais aplicativos, integrando outras soluções SAP a uma única instância do SAP HANA. Como o SAP HANA está hospedado na plataforma IBM Power Systems, podemos ampliar a capacidade das soluções SAP sem grandes saltos para novos dispositivos em tamanhos fixos."