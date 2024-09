Universidade Aberta Árabe

O Professor Hussein começou a procurar uma solução de análise de dados que pudesse fornecer insights instantâneos e fosse fácil o suficiente de usar para que, no futuro, pudesse ser disponibilizada aos alunos da AOU.

Ele observa: "Como ex-funcionário da IBM, eu já tinha um bom entendimento da tecnologia e cultura da IBM - então, quando ouvi falar sobre o IBM Watson Analytics, vi que seria perfeito para o que precisávamos. Seu formato de apontar e clicar é muito mais simples de usar do que as outras soluções que consideramos e tem recursos internos de análise preditiva que outros não têm. Além do mais, testei a precisão da análise preditiva e obtive uma pontuação muito alta. Não foi difícil decidir pela implementação.”



O IBM Watson Analytics é um serviço inteligente de descoberta de dados que guia a exploração de dados, automatiza análises preditivas e permite a criação fácil de painéis e infográficos, capacitando os usuários a obterem insights sem esforço e compartilharem suas descobertas.



"O IBM Watson Analytics oferece uma série de recursos em um único lugar, enquanto a maioria das outras soluções são mais como um conjunto de ferramentas separadas que você precisa alternar entre elas," observa o Professor Hussein." "Também é muito fácil colaborar e compartilhar dados na plataforma; por exemplo, usamos o recurso 'Expert Storybooks' para criar rapidamente apresentações interativas e compartilhar nossas descobertas."



Com a solução da IBM em vigor, o Professor Hussein tinha as ferramentas para estudar os fatores que influenciam as taxas de retenção e progressão dos alunos (sendo a taxa de progressão definida como a rapidez com que um aluno conclui seu curso).



"Para começar, realizamos um estudo ao longo de vários anos para ver como as taxas de progressão e desistência evoluíram ao longo do tempo no Programa de Tecnologia da Informação e Computação (Information Technology and Computing Program - ITC)", diz o Professor Hussein. "Descobrimos que a taxa de abandono de um semestre para o outro diminuiu ao longo do estudo, demonstrando que nossos esforços para melhorar os padrões de qualidade em toda a universidade foram eficazes. Também descobrimos que os alunos que fazem cursos de nível inferior têm uma taxa de evasão muito maior do que aqueles que fazem cursos mais avançados, uma descoberta que merece ser mais explorada.



“A análise de dados revelou que o aprimoramento da garantia de qualidade e dos padrões dentro da Faculdade de Computação e Engenharia melhora a taxa geral de desistência em uma média de 18%, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência relativa de cada área na administração do programa ITC em uma média de 10%, ao longo do período considerado, de outono de 2013 a outono de 2017. Além disso, confirmamos que Kuwait, Bahrain e Egito estão trabalhando próximo à relação ideal de funcionários (tempo integral e meio período) para alunos.”



“Na segunda fase do estudo, desenvolvemos indicadores-chave de desempenho acadêmico [KAPIs] para os cursos do Programa ITC e, em seguida, monitoramos tendências e investigamos os fatores que contribuem. Por exemplo, um KAPI importante foi a porcentagem de estudantes desistentes; isto é, a porcentagem de alunos que abandonam um curso. Vimos que o desvio padrão dos resultados do curso de um aluno era um fator importante por trás desse KAPI, juntamente com seu país de origem e o nível do curso - novamente, aqueles que estudavam cursos de nível mais baixo tinham maior probabilidade de abandonar.”



Ele acrescenta: "A solução de análise da IBM é vital para nos permitir executar esses estudos e identificar os fatores contribuintes e sinais de aviso para os alunos com dificuldades."