Ao automatizar interações comuns, os usuários da ADA poderão reduzir os custos relacionados ao suporte ao cidadão sem comprometer a qualidade do serviço.

"Antecipamos que municípios de médio porte deverão economizar o equivalente a pelo menos um funcionário em tempo integral", observa Ekberg. "E para uma das instalações que já temos em funcionamento, projetamos que aquele município reduzirá suas chamadas recebidas em 20% após os primeiros dois anos. Mas leva tempo para educar e mudar os cidadãos para usar o novo serviço ADA."

Além dos aumentos de eficiência, a ADA também ajuda a melhorar a qualidade e a pontualidade do suporte, levando a interações mais positivas com os cidadãos. "Em vez do serviço das 8h às 17h, eles agora têm serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana", acrescenta Ekberg. "Se eles tiverem uma pergunta em um fim de semana, podem obter a resposta naquele momento. Eles não precisam esperar até segunda-feira de manhã."

E com a ADA começando a penetrar no mercado, a Apendo está satisfeita com sua escolha da tecnologia IBM® Watson e IBM® Cloud Pak. “Robusto, escalável e de última geração – esse é o tipo de plataforma IBM”, continua Ekberg. "Se eu fosse um cliente e estivesse pensando em comprar um assistente digital, gostaria de uma tecnologia que estivesse disponível por muito tempo. Você não quer perder tempo treinando uma plataforma que desaparecerá em dois anos. Você quer algo confiável. E usamos a marca IBM para inspirar essa confiança.”

Claro, a Apendo encontra valor em sua parceria com a IBM além do acesso à tecnologia inovadora. "Precisávamos de uma maneira fácil para que os municípios entendessem o custo”, explica Ekberg. “E, usando um ESA, conseguimos romper com o modelo usual de precificação desses serviços. Inventamos um novo modelo de preços baseado em consumo, onde os usuários pagam por cidadão e por funcionário. Sem a ESA e este novo modelo, não teríamos ADA.""