Para o Apator Rector, a escolha da plataforma era óbvia. "No meu trabalho anterior, trabalhei com o armazenamento IBM", acrescenta Kulczyk. "Eu sabia que a IBM ofereceu uma boa solução e queria usar algo semelhante no Apator Rector."

A empresa começou a trabalhar com o parceiro de negócios da IBM, a INET, que ajudou a Apator Rector a detalhar seus requisitos comerciais e técnicos para identificar o equipamento adequado para seu ambiente de desenvolvimento.E no início de 2020, a equipe conjunta implantou um dispositivo IBM FlashSystem 5000, criado com o IBM Spectrum Virtualize, na sede corporativa da Apator Rector.



"Foi uma implementação muito rápida e fácil," observa Tomasz Laube, Diretor na INET. "Configuramos o FlashSystem com uma combinação de SSDs e discos rígidos tradicionais, para que eles possam armazenar dados importantes nos SSDs mais rápidos." E material que é acessado com menos frequência — imagens ou vídeo — pode ser armazenado na camada mais lenta de discos. Com a ferramenta IBM Easy Tier, também preparamos uma infraestrutura VMware que pode manter os dados Oracle disponíveis se algo der errado com o host."

Além disso, o Apator Rector também usa a tecnologia IBM Storage Insights, um console central que permite que os usuários gerenciem facilmente o ambiente de armazenamento e até mesmo compartilhem logs com a IBM para acelerar o suporte no caso improvável de um erro ou interrupção.