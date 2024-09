A relação entre o Alinma Bank e a IBM volta à fundação do banco. Na verdade, grande parte da infraestrutura central do banco é composta pela tecnologia IBM. Enquanto o Alinma Bank considerava as ofertas dos concorrentes, ele escolheu a plataforma IBM Cloud Pak® for Integration como base para sua nova solução de integração B2B. Não apenas a solução era compatível com a infraestrutura existente do banco, mas a capacidade de gerenciamento de API foi altamente classificada pela empresa de análise do Gartner. Curiosamente, uma das outras soluções que o banco observou foi a plataforma de contêiner Red Hat® OpenShift®, que a IBM adquiriu pouco tempo depois e agora é uma tecnologia central para todos os IBM Cloud Paks.

Trabalhando com a equipe do IBM® Expert Labs, o Alinma Bank mapeou a arquitetura, o ambiente de hospedagem e a estratégia de migração para sua nova plataforma de integração. O plano consistia em migrar os serviços web B2B do banco para o recurso de gerenciamento de API do IBM Cloud Pak for Integration e substituir a infraestrutura existente de sua plataforma de integração pelo Red Hat OpenShift.

O desenvolvimento começou em janeiro de 2020. Dois meses depois, o COVID-19 foi atingido. Foi um momento crítico para a instalação, e a pandemia criou enormes desafios. A equipe de implementação teve que lidar com requisitos bancários extremamente rigorosos para acessar remotamente as infraestruturas de TI das instituições financeiras. Trabalhando juntos, a IBM e o Alinma Bank foram capazes de superar as dificuldades de acesso.

O projeto exigiu a instalação de quatro ambientes: um para o desenvolvimento Red Hat OpenShift, testes de integração de sistemas, testes de aceitação do usuário e produção. A equipe migrou de um ambiente para o outro, instalando o IBM Cloud Pak for Integration, personalizando o ambiente e migrando os serviços existentes do IBM DataPower Gateway para o recurso de gerenciamento de API do IBM Cloud Pak for Integration.

Quando a infraestrutura ficou pronta, a equipe começou a personalizar e desenvolver mais, adicionando seus próprios serviços B2B à nova plataforma, substituindo os antigos serviços da Web SOAP por APIs REST e incorporando a aparência do Alinma Bank ao portal da API. Além disso, a empresa migrou os ativos dos dispositivos físicos IBM DataPower Gateway para o recurso DataPower virtual que faz parte do IBM Cloud Pak for Integration.

A implementação geral levou aproximadamente um ano. Antes de colocar a plataforma em ação, o banco testou os novos serviços. A plataforma teve um desempenho perfeito, e o Alinma Bank lançou oficialmente em dezembro de 2020.